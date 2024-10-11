  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Итальянский журналист считает, что Роме нужна альтернатива Довбику
В тренде

Итальянский журналист считает, что Роме нужна альтернатива Довбику

Наши за границей
Обновлено

Артем не может играть 60 матчей в сезоне

Итальянский журналист считает, что Роме нужна альтернатива Довбику

Roma

Новина українською

Итальянский журналист Стефано Карина порассуждал об атакующей линии римской "Ромы", где первую скрипку сейчас играет украинец Артем Довбик. Эксперт считает, что команде нужен еще один нападающий.

"Довбику нужна альтернатива, он не может играть 60 матчей. Шомуродов – это футболист, также боровшийся за место в составе "Кальяри".

Бету может быть альтернативой, учитывая синергию, которая может возникнуть между Ромой и Эвертоном. Он меня не сводит с ума, но как помощник для Довбика он лучше Шомуродова. И он забивал свои голы в составе "Удинезе", – сказал Карина.

Напомним, что после семи туров Серии А "Рома" занимает 9 место в турнирной таблице, имея в активе 10 очков.

По теме
yellow-arrow
Александр Зинченко будет бороться за свое будущее в Арсенале, готовясь выйти из тени конкурентов
yellow-arrow
Луческу - о решении возглавить сборную Румынии: Понял, что у меня тоже есть обязательства
yellow-arrow
Опередил Стоунза и Киммиха. Зинченко вошел в топ-10 игроков в истории по необычному показателю
Артем Довбик Рома
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости