Итальянский журналист считает, что Роме нужна альтернатива Довбику

Итальянский журналист Стефано Карина порассуждал об атакующей линии римской " Ромы ", где первую скрипку сейчас играет украинец Артем Довбик. Эксперт считает, что команде нужен еще один нападающий.

"Довбику нужна альтернатива, он не может играть 60 матчей. Шомуродов – это футболист, также боровшийся за место в составе "Кальяри".

Бету может быть альтернативой, учитывая синергию, которая может возникнуть между Ромой и Эвертоном. Он меня не сводит с ума, но как помощник для Довбика он лучше Шомуродова. И он забивал свои голы в составе "Удинезе", – сказал Карина.