Итальянский журналист считает, что Роме нужна альтернатива Довбику
Артем не может играть 60 матчей в сезоне
Roma
Итальянский журналист Стефано Карина порассуждал об атакующей линии римской "
"Довбику нужна альтернатива, он не может играть 60 матчей. Шомуродов – это футболист, также боровшийся за место в составе "Кальяри".
Бету может быть альтернативой, учитывая синергию, которая может возникнуть между Ромой и Эвертоном. Он меня не сводит с ума, но как помощник для Довбика он лучше Шомуродова. И он забивал свои голы в составе "Удинезе", – сказал Карина.
Напомним, что после семи туров Серии А "Рома" занимает 9 место в турнирной таблице, имея в активе 10 очков.
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