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Хайдук по протекции Срны подписал двух игроков Шахтера

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Братья Денис и Роман Пламинские будут набираться опыта в Хорватии

Хайдук по протекции Срны подписал двух игроков Шахтера

shakhtar.com

Новина українською

Хорватский "Хайдук" подписал двух братьев, Дениса и Романа Пламинских, из системы "Шахтера", сообщает Index.hr.

В прошлом сезоне в составе юношеской команды "горняков" братья Пламинские стали чемпионами Украины среди команд возрастной категории U-15, а Денис заигран за сборную Украины U-16.

На каких условиях хорваты подписали игроков, не сообщается.

Также источник отмечает, что в структуру клуба их рекомендовал лично спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна, который в начале своей карьеры выступал как раз в составе "Хайдука".

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Хайдук (Сплит) Шахтер (Донецк)
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Источник:
index
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Пан Коцький (Єкабпілс)
11.10.2024 в 21:21
Не погано сирун влаштувався !
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Комментарии 2
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Пан Коцький (Єкабпілс)
11.10.2024 в 21:21
Не погано сирун влаштувався !
Ответить
0
1
aleks68
11.10.2024 в 21:49
серун-это ты тупая простокваша.тявкаешь здесь по любому поводу.вонючая дырявая затычка.лижи зад своим ....суркисам и не гавкай
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