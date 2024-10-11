Хайдук по протекции Срны подписал двух игроков Шахтера

Хорватский "Хайдук" подписал двух братьев, Дениса и Романа Пламинских, из системы " Шахтера ", сообщает Index.hr.

В прошлом сезоне в составе юношеской команды "горняков" братья Пламинские стали чемпионами Украины среди команд возрастной категории U-15, а Денис заигран за сборную Украины U-16.

На каких условиях хорваты подписали игроков, не сообщается.

Также источник отмечает, что в структуру клуба их рекомендовал лично спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна, который в начале своей карьеры выступал как раз в составе "Хайдука".