Хайдук по протекции Срны подписал двух игроков Шахтера
Братья Денис и Роман Пламинские будут набираться опыта в Хорватии
shakhtar.com
Хорватский "Хайдук" подписал двух братьев, Дениса и Романа Пламинских, из системы "
В прошлом сезоне в составе юношеской команды "горняков" братья Пламинские стали чемпионами Украины среди команд возрастной категории U-15, а Денис заигран за сборную Украины U-16.
На каких условиях хорваты подписали игроков, не сообщается.
Также источник отмечает, что в структуру клуба их рекомендовал лично спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна, который в начале своей карьеры выступал как раз в составе "Хайдука".
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Источник:index
Опубликовал: Михаил Черныш
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Пан Коцький (Єкабпілс)
11.10.2024 в 21:21
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