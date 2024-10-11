Журналист: Челси видит в Мудрике сильного конкурента для Санчо
И не собирается зимой отпускать украинца
Getty Images / Global Images Ukraine
"
Источник пишет о том, что в украинце видят сильного конкурента для Джейдона Санчо.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска хочет, чтобы Мудрик прогрессировал? и все еще считает его важным игроком.
Напомним, что недавно была информация от британских СМИ, что
В текущем сезоне Мудрик провел за "Челси" 8 матчей, в которых отдал 3 ассиста.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Twitter
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Украина - Грузия. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 11.10.2024
- Ахметов: Победы обязательно будут. Мы строим самый сильный Шахтер в истории
- Секс-символ судейства: Рефери, которую дисквалифицировали за клубничку в чемпионате Турции
- Рома попала в руки к тренеру-диктатору, который учит футболистов быть "немного негодяями". Как будет выживать Артем Довбик
- Красотка дня. Сексуальная и яркая журналистка канала UPL.TV, а по совместительству – клубный фотограф Кривбасса
- Жена Роналду снялась обнаженной для известного бренда дамских сумочек
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн