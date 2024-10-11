Журналист: Челси видит в Мудрике сильного конкурента для Санчо

" Челси " в зимнее трансферное окно не планирует продавать или отпускать в аренду украинского вингера Михаила Мудрика, сообщает британский журналист Бен Джейкобс.

Источник пишет о том, что в украинце видят сильного конкурента для Джейдона Санчо.

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Главный тренер "Челси" Энцо Мареска хочет, чтобы Мудрик прогрессировал? и все еще считает его важным игроком.

Напомним, что недавно была информация от британских СМИ, что "Челси" готов зимой отпустить Михаила в аренду , чтобы тот имел постоянную игровую практику.

В текущем сезоне Мудрик провел за "Челси" 8 матчей, в которых отдал 3 ассиста.