Романо: Мудрик хочет стать успешным именно в Челси. Ситуация спокойная

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо заявил, что украинский вингер " Челси " Михаил Мудрик не планирует покидать лондонский клуб.

"Пока Мудрик не работает над тем, чтобы покинуть "Челси". То же касается и его агентов, никаких переговоров или работы в этом направлении нет. Ситуация спокойная, футболист тяжело работает, чтобы проявить себя как можно лучше под руководством Марески. Он хочет стать успешным именно в "Челси" – заявил Романо.

Напомним, что недавно была информация от британских СМИ, что "Челси" готов зимой отпустить Михаила в аренду, чтобы тот имел постоянную игровую практику.

В текущем сезоне Мудрик провел за "Челси" 8 матчей, в которых отдал 3 ассиста.