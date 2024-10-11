Романо: Мудрик хочет стать успешным именно в Челси. Ситуация спокойная
Михаил останется в Лондоне?
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Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо заявил, что украинский вингер "
"Пока Мудрик не работает над тем, чтобы покинуть "Челси". То же касается и его агентов, никаких переговоров или работы в этом направлении нет.
Ситуация спокойная, футболист тяжело работает, чтобы проявить себя как можно лучше под руководством Марески. Он хочет стать успешным именно в "Челси" – заявил Романо.
Напомним, что недавно была информация от британских СМИ, что "Челси" готов зимой отпустить Михаила в аренду, чтобы тот имел постоянную игровую практику.
В текущем сезоне Мудрик провел за "Челси" 8 матчей, в которых отдал 3 ассиста.
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