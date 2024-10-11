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Романо: Мудрик хочет стать успешным именно в Челси. Ситуация спокойная

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Михаил останется в Лондоне?

Романо: Мудрик хочет стать успешным именно в Челси. Ситуация спокойная

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо заявил, что украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик не планирует покидать лондонский клуб.

"Пока Мудрик не работает над тем, чтобы покинуть "Челси". То же касается и его агентов, никаких переговоров или работы в этом направлении нет.

Ситуация спокойная, футболист тяжело работает, чтобы проявить себя как можно лучше под руководством Марески. Он хочет стать успешным именно в "Челси" – заявил Романо.

Напомним, что недавно была информация от британских СМИ, что "Челси" готов зимой отпустить Михаила в аренду, чтобы тот имел постоянную игровую практику.

В текущем сезоне Мудрик провел за "Челси" 8 матчей, в которых отдал 3 ассиста.

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Челси (Лондон) Михаил Мудрик Фабрицио Романо
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Источник:
Youtube-канал Fabrizio Romano
Опубликовал: Михаил Черныш
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