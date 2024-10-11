Агент: Довбика хотели и клубы АПЛ, но желанием Артема всегда было перейти в Рому

Итальянский футбольный агент Валерио Джуфрида рассказал о нюансах переговоров по переходу украинского форварда Артема Довбика из "Жироны" в " Рому " летом этого года.

"Это был сложный трансфер. Мой брат Габриеле кое-что знает об этом, поскольку провел ночи сначала в "Жироне", а затем в офисах "Ромы". Довбика хотели получить несколько клубов английской Премьер-лиги и, как известно, мадридский "Атлетико", с которым и разгорелось настоящее спортивное сражение. Желанием Довбика всегда было перейти в "Рому". Однако пришлось приложить и большие экономические усилия, определив Довбика как идеального нападающего для клуба и Серии А", – сказал Джуфрида.

Напомним, что Довбик в текущем сезоне провел за "Рому" девять матчей во всех официальных турнирах: четыре гола.

Transfermarkt оценивает 27-летнего украинского нападающего в 35 миллионов евро.