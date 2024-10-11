  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Агент: Довбика хотели и клубы АПЛ, но желанием Артема всегда было перейти в Рому
В тренде

Агент: Довбика хотели и клубы АПЛ, но желанием Артема всегда было перейти в Рому

Наши за границей

Итальянский агент Валерио Джуфрида рассказал о переходе украинца в Рому

Агент: Довбика хотели и клубы АПЛ, но желанием Артема всегда было перейти в Рому

Roma

Новина українською

Итальянский футбольный агент Валерио Джуфрида рассказал о нюансах переговоров по переходу украинского форварда Артема Довбика из "Жироны" в "Рому" летом этого года.

"Это был сложный трансфер. Мой брат Габриеле кое-что знает об этом, поскольку провел ночи сначала в "Жироне", а затем в офисах "Ромы".

Довбика хотели получить несколько клубов английской Премьер-лиги и, как известно, мадридский "Атлетико", с которым и разгорелось настоящее спортивное сражение. Желанием Довбика всегда было перейти в "Рому". Однако пришлось приложить и большие экономические усилия, определив Довбика как идеального нападающего для клуба и Серии А", – сказал Джуфрида.

Напомним, что Довбик в текущем сезоне провел за "Рому" девять матчей во всех официальных турнирах: четыре гола.

Transfermarkt оценивает 27-летнего украинского нападающего в 35 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Романо: Мудрик хочет стать успешным именно в Челси. Ситуация спокойная
yellow-arrow
Хайдук по протекции Срны подписал двух игроков Шахтера
yellow-arrow
Мудрик эпично отреагировал на карточку в FC 25. Видео
Атлетико (Мадрид) Артем Довбик Рома Жирона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Tuttomercatoweb
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости