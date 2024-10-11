Агент: Довбика хотели и клубы АПЛ, но желанием Артема всегда было перейти в Рому
Итальянский агент Валерио Джуфрида рассказал о переходе украинца в Рому
Roma
Итальянский футбольный агент Валерио Джуфрида рассказал о нюансах переговоров по переходу украинского форварда Артема Довбика из "Жироны" в "
"Это был сложный трансфер. Мой брат Габриеле кое-что знает об этом, поскольку провел ночи сначала в "Жироне", а затем в офисах "Ромы".
Довбика хотели получить несколько клубов английской Премьер-лиги и, как известно, мадридский "Атлетико", с которым и разгорелось настоящее спортивное сражение. Желанием Довбика всегда было перейти в "Рому". Однако пришлось приложить и большие экономические усилия, определив Довбика как идеального нападающего для клуба и Серии А", – сказал Джуфрида.
Напомним, что Довбик в текущем сезоне провел за "Рому" девять матчей во всех официальных турнирах: четыре гола.
Transfermarkt оценивает 27-летнего украинского нападающего в 35 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Украина – Грузия. АУДИО онлайн трансляция матча 3-го тура Лиги наций
- Украина – Грузия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
- Англия U-21 - Украина U-21. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча
- Экс-нападающий Динамо рассказал, как на нем заработали миллион за два дня
- Секс-символ судейства: Рефери, которую дисквалифицировали за клубничку в чемпионате Турции
- Элина Свитолина – на обложке модного журнала L'Officiel Ukraine