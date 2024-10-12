Челси летом получил предложения от клубов из Серии А и Бундеслиги по Мудрику. Лондонцы даже не начали переговоры
Захотели, чтобы он остался
Getty Images / Global Images Ukraine
"Челси" прошлым летом получил два предложения по трансферу украинского вингера Михаила Мудрика. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Итальянский и немецкий клуб обратились к лондонцам, но пенсионеры даже не захотели начать переговоры. "Челси" видит Мудрика частью их проекта.
Романо назвал Мудрика "одним из лучших профессионалов в мире футбола". Украинец хочет остаться на "Стэмфорд Бридж" и доказывать, что может играть за "Челси".
В текущем сезоне Михаил провел восемь матчей во всех турнирах, оформив три ассиста. В общей сложности на его счету 425 проведенных минут. В том числе 81 – в Английской Премьер-лиге.
Контракт Мудрика с "Челси" рассчитан до лета 2031 года.
Популярное сейчас
- Экс-чемпион мира резко изменил прогноз на реванш Усик-Фьюри
- Победа сборной Украины, поражения молодежной и юношеских команд. Главные новости за 11 октября
- Экс-футболисты Черноморца и Оболони не подошли Буковине
- Рома попала в руки к тренеру-диктатору, который учит футболистов быть "немного негодяями". Как будет выживать Артем Довбик
- Красотка дня. Сексуальная и яркая журналистка канала UPL.TV, а по совместительству – клубный фотограф Кривбасса
- Элина Свитолина – на обложке модного журнала L'Officiel Ukraine