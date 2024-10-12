Челси летом получил предложения от клубов из Серии А и Бундеслиги по Мудрику. Лондонцы даже не начали переговоры

"Челси" прошлым летом получил два предложения по трансферу украинского вингера Михаила Мудрика. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Итальянский и немецкий клуб обратились к лондонцам, но пенсионеры даже не захотели начать переговоры. "Челси" видит Мудрика частью их проекта.

Романо назвал Мудрика "одним из лучших профессионалов в мире футбола". Украинец хочет остаться на "Стэмфорд Бридж" и доказывать, что может играть за "Челси".

В текущем сезоне Михаил провел восемь матчей во всех турнирах, оформив три ассиста. В общей сложности на его счету 425 проведенных минут. В том числе 81 – в Английской Премьер-лиге.

Контракт Мудрика с "Челси" рассчитан до лета 2031 года.