Вместо тысячи слов: Мудрик ответил в Instagram на вопрос о пропавших хейтерах
После удачных матчей трудно услышать поклонников жесткой критики
Getty Images / Global Images Ukraine
Михаил не так часто выкладывает публикации на своей странице в Instagram. С января 2019 года в его профиле появилось около 60 сообщений. Но победный гол в ворота Грузии, ставший сверхважным как для сборной, так и для вингера, заслужил особого внимания.
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Фан-аккаунт "Челси" London Will Always Be Blue оставил комментарий под новой публикацией Мудрика, удивляясь, куда подевались все хейтеры. Украинец ответил без слов.
Отметим, что гол грузинам стал для футболиста первым в этом сезоне, ведь в составе "синих" он сделал 2 результативные передачи и не наносил точных ударов.
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Источник:t.me/ukrainechelsea
Опубликовал: Александр Симченко
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