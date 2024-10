Вместо тысячи слов: Мудрик ответил в Instagram на вопрос о пропавших хейтерах

Михаил не так часто выкладывает публикации на своей странице в Instagram. С января 2019 года в его профиле появилось около 60 сообщений. Но победный гол в ворота Грузии, ставший сверхважным как для сборной, так и для вингера, заслужил особого внимания.

Фан-аккаунт "Челси" London Will Always Be Blue оставил комментарий под новой публикацией Мудрика, удивляясь, куда подевались все хейтеры. Украинец ответил без слов.

Отметим, что гол грузинам стал для футболиста первым в этом сезоне, ведь в составе "синих" он сделал 2 результативные передачи и не наносил точных ударов.