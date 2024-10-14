Мудрик едет на Энфилд, чемпион Италии – в гости к Довбику. Расписание футбола на 14 – 20 октября

Переходная неделя. Международная пауза завершается, а клубный футбол возвращается. В будни второй матч в рамках октябрьского сбора проведет сборная Украины, ожидаются также и другие интересные поединки в Лиге наций, плюс баталии в рамках южноамериканского отбора на Мундиаль. На выходных же все привычно, там чемпионаты: УПЛ, АПЛ, Бундеслига, Примера, Серия А и другие.

Понедельник, 14 октября

Естественно, все наше внимание приковано к битве Украины и Чехии. Но перед этим можно включить матч с участием соседей "сине-желтых" по таблице, Грузии и Албании. Также горячо будет в Брюсселе, где Бельгия примет Францию, а еще в Мюнхене – там Германия встретится с Нидерландами.

19:00. Грузия – Албания. Лига наций, Дивизион B. Megogo

19:00. Азербайджан – Словакия. Лига наций, Дивизион C. Megogo

21:45. Бельгия – Франция. Лига наций, Дивизион А. Megogo

21:45. Босния и Герцеговина – Венгрия. Лига наций, Дивизион А. Megogo

21:45. Италия – Израиль. Лига наций, Дивизион А. Megogo

21:45. Германия – Нидерланды. Лига наций, Дивизион А. Megogo

21:45. Исландия – Турция. Лига наций, Дивизион B. Megogo

21:45. Уэльс – Черногория. Лига наций, Дивизион B. Megogo

21:45. Украина – Чехия. Лига наций, Дивизион B. Megogo

21:45. Эстония – Швеция. Лига наций, Дивизион C. Megogo

Вторник, 15 октября

Украинские сборные будут и здесь, а именно U-17 и U-21. Плюс в программе есть другие очень интересные матчи. Придется переключаться, чтобы уследить и за Испанией с Сербией, и за Польшей с Хорватией, и за Швейцарией с Данией, и наконец за Шотландией с Португалией.

16:00. Украина U-17 – Бельгия U-17. Отбор на ЕВРО U-17. N/A

21:30. Сербия U-21 – Украина U-21. Отбор на ЕВРО U-21. N/A

21:45. Испания – Сербия. Лига наций, Дивизион А. Megogo

21:45. Польша – Хорватия. Лига наций, Дивизион А. Megogo

21:45. Швейцария – Дания. Лига наций, Дивизион А. Megogo

21:45. Шотландия – Португалия. Лига наций, Дивизион А. Megogo

21:45. Беларусь – Люксембург. Лига наций, Дивизион C. Megogo

21:45. Косово – Кипр. Лига наций, Дивизион C. Megogo

21:45. Литва – Румыния. Лига наций, Дивизион C. Megogo

21:45. Северная Ирландия – Болгария. Лига наций, Дивизион C. Megogo

23:30. Колумбия – Чили. Отбор на ЧМ-2026. Megogo

Среда, 16 октября

Лига наций – всё, зато есть южноамериканская квалификация на ЧМ-2026. Четыре поединка в расписании для ночных любителей футбола. Аргентина, Бразилия… Это прекрасно, но тут либо ставить будильник, либо вообще пытаться не заснуть до трех часов ночи. Кому как удобнее.

02:00. Парагвай – Венесуэла. Отбор на ЧМ-2026. Megogo

02:30. Уругвай – Эквадор. Отбор на ЧМ-2026. Megogo

03:00. Аргентина – Боливия. Отбор на ЧМ-2026. Megogo

03:45. Бразилия – Перу. Отбор на ЧМ-2026. Megogo

Четверг, 17 октября

Полный штиль, без футбола в четверг.

Пятница, 18 октября

10-й тур чемпионата Украины откроется выездом действующего чемпиона в Ковалевку. Также есть по матчу для ярых поклонников чемпионатов Германии, Франции и Испании.

18:00. "Колос" – "Шахтер". УПЛ. УПЛ ТВ

21:30. "Боруссия Д" – "Санкт-Паули". Бундеслига. Setanta Sports App

21:45. "Монако" – "Лилль". Лига 1. Megogo

22:00. "Алавес" – "Вальядолид". Примера. Megogo

22:15. "Портимоненсе" – "Спортинг". Кубок Португалии. Megogo

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Суббота, 19 октября

Традиционно насыщенный первый выходной. Три занятых временных слота Украинской Премьер-лиги, а еще из интересного: дерби Лондона в АПЛ, Ярмолюк на "Олд Траффорд", приезд Зинченко в гости к Забарному. Ближе к вечеру включайте "Жирону" или "Баварию", потом за ними в очереди – "Ювентус", "Реал" и "ПСЖ".

13:00. "Александрия" – "Ворскла". УПЛ. УПЛ ТВ

14:30. "Тоттенхэм" – "Вест Хэм". АПЛ. Setanta Sports App

15:00. "Атлетик" – "Эспаньол". Примера. Megogo

15:30. "Оболонь" – "Динамо". УПЛ. УПЛ ТВ

16:00. "Дженоа" – "Болонья". Серия А. Megogo

16:30. "Майнц" – "РБ Лейпциг". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "Байер" – "Айнтрахт". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "Фрайбург" – "Аугсбург". Бундеслига. Setanta Sports App

17:00. "Фулхэм" – "Астон Вилла". АПЛ. Setanta Sports App

17:00. "Ипсвич" – "Эвертон". АПЛ. Setanta Sports App

17:00. "Манчестер Юнайтед" – "Брентфорд". АПЛ. Setanta Sports App

17:00. "Ньюкасл" – "Брайтон". АПЛ. Setanta Sports App

17:00. "Саутгемптон" – "Лестер". АПЛ. Setanta Sports App

17:15. "Осасуна" – "Бетис". Примера. Megogo

18:00. "Полесье" – "Левый берег". УПЛ. УПЛ ТВ

19:00. "Милан" – "Удинезе". Серия А. Megogo

19:30. "Борнмут" – "Арсенал". АПЛ. Setanta Sports App

19:30. "Жирона" – "Реал Сосьедад". Примера. Megogo

19:30. "Бавария" – "Штутгарт". Бундеслига. Setanta Sports App

20:00. "Сент-Этьен" – "Ланс". Лига 1. Megogo

21:45. "Ювентус" – "Лацио". Серия А. Megogo

22:00. "Сельта" – "Реал". Примера. Megogo

22:00. "ПСЖ" – "Страсбур". Лига 1. Megogo

22:15. "Певидем" – "Бенфика". Кубок Португалии. Megogo

Воскресенье, 20 октября

Конец недели будет украшен центральным поединком чемпионата Англии, "Ливерпуль" – "Челси", это всегда ярко и горячо. Также суперинтересный матч ожидается в Риме, где Довбик и компания встретятся с миланским "Интером". Не пропустите встречу "Барселоны" с "Севильей", а также все то, что мы выделили вам в дневной программе перед этим.