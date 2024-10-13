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Чеберко провел полный матч в MLS. Коламбус Крю разгромил соперника 4:0

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Вскоре уже поединки плей-офф

Чеберко провел полный матч в MLS. Коламбус Крю разгромил соперника 4:0

Getty Images/Global Images Ukraine

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В рамках регулярного чемпионата MLS "Коламбус Крю" дома принимал "Нью-Ингленд Революшн". Хозяева победили со счётом 4:0.

Два гола "Коламбус" оформил до перерыва, два – после. В том числе хет-трик на счету румынского футболиста Александру Иринелю Мецану.

Украинский центрбек Евгений Чеберко провел полный матч в составе "Крю". Он сыграл без замены во втором туре подряд.

До конца регулярного чемпионата остался один тур. Далее – матчи плей-офф. “Коламбус” обеспечил себе второе место в турнирной таблице Восточной Конференции.

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Коламбус Крю (США) Нью-Инглэнд Революшн (США) Евгений Чеберко
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