Атлетико Паранаэнсе может натурализовать 18-летнего экс-игрока Металлиста
Украинский голкипер прибавляет с каждым месяцем в мастерстве
Фото: Інстаграм Воронова
Бывший вратарь харьковского "Металлиста" перебрался в бразильский клуб весной 2023-го, подписав четырехлетний контракт. Сейчас футболист выступает за команду U-20 (10 матчей, отразил 3 пенальти, даже забил гол). Вместе с коллективом дошел до полуфинала чемпионата страны в своей возрастной категории.
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Воронов регулярно участвует в тренировках с первой командой клуба и однажды попал в заявку.
Возможная натурализация связана с вероятным усилением лимита на легионеров в бразильской Серии А. В настоящее время действует правило – не более 9 иностранцев в заявках. При этом лимит поднимали дважды в течение года: в 2023-м его подняли с 5 до 7 иностранцев, перед стартом этого сезона – до девяти.
Популярное сейчас
- Ковалец: Грузины вели себя скромно, а здесь начали слишком много говорить слов, которые сводились к тому, что сборная Украины якобы слабая
- Один из голкиперов сборной Украины покинул лагерь из-за травмы. В распоряжении Реброва теперь два вратаря
- В матче против Польши к Роналду выбежал на поле болельщик. Криштиану остановил стюардов и сфотографировался с фаном – ФОТО
- Экс-нападающий Динамо рассказал, как на нем заработали миллион за два дня
- Элина Свитолина – на обложке модного журнала L'Officiel Ukraine
- Жена Роналду снялась обнаженной для известного бренда дамских сумочек