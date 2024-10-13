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Атлетико Паранаэнсе может натурализовать 18-летнего экс-игрока Металлиста

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Украинский голкипер прибавляет с каждым месяцем в мастерстве

Атлетико Паранаэнсе может натурализовать 18-летнего экс-игрока Металлиста

Фото: Інстаграм Воронова

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Бывший вратарь харьковского "Металлиста" перебрался в бразильский клуб весной 2023-го, подписав четырехлетний контракт. Сейчас футболист выступает за команду U-20 (10 матчей, отразил 3 пенальти, даже забил гол). Вместе с коллективом дошел до полуфинала чемпионата страны в своей возрастной категории.

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Воронов регулярно участвует в тренировках с первой командой клуба и однажды попал в заявку.

Возможная натурализация связана с вероятным усилением лимита на легионеров в бразильской Серии А. В настоящее время действует правило – не более 9 иностранцев в заявках. При этом лимит поднимали дважды в течение года: в 2023-м его подняли с 5 до 7 иностранцев, перед стартом этого сезона – до девяти.

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Источник:
Sportarena
Опубликовал: Александр Симченко
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