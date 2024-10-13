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Больше никаких шансов: Петракова уволили с должности главного тренера Армении

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Очередная неудача привела к прекращению сотрудничества

Больше никаких шансов: Петракова уволили с должности главного тренера Армении

Фото: ffa.am

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Александра Петракова отправили в отставку после домашнего поражения от Северной Македонии (0:2) в 4 туре Лиги наций. В настоящее время Армения занимает второе место в группе 4 Лиги С.

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Результаты показывают, что сборная рискует финишировать последней в квартете, если команда провалит решающие матчи в ноябре.

Напомним, 67-летний специалист возглавил сборную Армении в январе 2023 года. Под его руководством национальный коллектив провел 18 встреч и проиграл половину, одержав всего 4 победы (дважды над Латвией).

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Александр Петраков Национальная сборная Армении
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Источник:
Федерація футболу Вірменії
Опубликовал: Александр Симченко
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