Эксперт по травмам назвал сроки восстановления Миколенко
К выходным должен быть готов
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Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко восстановится после травмы и будет готов сыграть против "Ипсвича" 19 октября в рамках английской Премьер-лиги. Об этом сообщает врач и эксперт по травмам Раджпал Брар.
"От Дайча о нем мало информации. Если это травма первой степени, что, скорее всего, так и есть, я определенно вижу его возвращение после международной паузы.
Это небольшой удар, который стал причиной напряжения. Такая травма не считается чем-то особенно серьезным", - сказал Брар в интервью Goodison news.
Напомним, из-за полученной травмы Миколенко не смог принять участие в матчах сборной Украины в Лиге наций против Грузии и Чехии.
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