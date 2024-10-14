Эксперт по травмам назвал сроки восстановления Миколенко

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко восстановится после травмы и будет готов сыграть против "Ипсвича" 19 октября в рамках английской Премьер-лиги. Об этом сообщает врач и эксперт по травмам Раджпал Брар.

"От Дайча о нем мало информации. Если это травма первой степени, что, скорее всего, так и есть, я определенно вижу его возвращение после международной паузы. Это небольшой удар, который стал причиной напряжения. Такая травма не считается чем-то особенно серьезным", - сказал Брар в интервью Goodison news.

Напомним, из-за полученной травмы Миколенко не смог принять участие в матчах сборной Украины в Лиге наций против Грузии и Чехии.