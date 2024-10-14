Мудрик зимой может перейти в клуб, который возглавляет экс-тренер Шахтера

Вингер "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик может продолжить карьеру во Франции.

Как сообщает Topmercato, "Марсель" рассматривает вариант с подписанием 23-летнего украинца. Речь идет об аренде в зимнее трансферное окно.

Ожидается, что Мудрик должен заменить арендованного у "Интера" Валентина Карбони, который из-за травмы вылетел до конца сезона. Возможно, аргентинец досрочно покинет "Марсель" и вернется в свой клуб.

Стоит отметить, что главным тренером "Марселя" является Роберто Де Дзерби, под руководством которого Мудрик играл в "Шахтере".

В нынешнем сезоне Мудрик провел 8 матчей за "Челси" во всех турнирах и отметился тремя ассистами. Его контракт с лондонским клубом действует до лета 2031 года.