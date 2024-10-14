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Названа степень готовности Лунина к следующему матчу Реала

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В старт скорее всего вернется Куртуа

Названа степень готовности Лунина к следующему матчу Реала

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В субботу, 19 октября, "Реал" на выезде сыграет с "Сельтой" в рамках 10 тура Ла Лиги.

По информации Relevo, с небольшим повреждением к встрече готовится и украинский голкипер мадридцев Андрей Лунин.

В то же время, нет сомнений, что в полной готовности к игре в Виго подойдет конкурент Андрея Тибо Куртуа, а также Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор.

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Напомним, Лунин не поехал в расположение сборной Украины на октябрьские матчи Лиги наций против Грузии и Чехии из-за вирусной инфекции.

На счету украинца два сыгранных поединка в текущем сезоне.

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Источник:
Relevo
Опубликовал: Александр Бураков
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