Названа степень готовности Лунина к следующему матчу Реала
В старт скорее всего вернется Куртуа
Getty Images/Global Images Ukraine
В субботу, 19 октября, "Реал" на выезде сыграет с "Сельтой" в рамках 10 тура Ла Лиги.
По информации Relevo, с небольшим повреждением к встрече готовится и украинский голкипер мадридцев Андрей Лунин.
В то же время, нет сомнений, что в полной готовности к игре в Виго подойдет конкурент Андрея Тибо Куртуа, а также Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор.
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Напомним, Лунин не поехал в расположение сборной Украины на октябрьские матчи Лиги наций против Грузии и Чехии из-за вирусной инфекции.
На счету украинца два сыгранных поединка в текущем сезоне.
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Источник:Relevo
Опубликовал: Александр Бураков
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