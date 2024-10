14-летний украинский талант Барселоны забил гол и вошел в команду недели Ла Масии. ВИДЕО

14-летний украинский хавбек Ла Масии Артем Рыбак отметился отличным голом за команду " Барселоны " "Кадет Б", причем голевой пас украинцу отдал вратарь Пабло Пена.

Более того, Рыбак попал в символическую сборную недели академии каталонского клуба, который составляет "La Masia Polska".

Украинский топ-талант Артем Рыбак попал в команду недели Ла Масии.

Украинский полузащитник является довольно перспективным футболистом и высоко котируется среди талантов "Барселоны".

Также Артем уже вызывался в сборную Украины U-16, где он сыграл в матчах против Англии (0-3, провёл 62 минуты), Франции(0-8, 27 минут) и Израиля (1-2, 80).

GOOOLAZO! Artem Rybak with a great goal. Incredible assist by the goalkeeper Pablo Pena. 1-0 Cadet B pic.twitter.com/Ua27KIC4wM