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14-летний украинский талант Барселоны забил гол и вошел в команду недели Ла Масии. ВИДЕО

Наши за границей
Обновлено

Перспективный парень

14-летний украинский талант Барселоны забил гол и вошел в команду недели Ла Масии. ВИДЕО

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

14-летний украинский хавбек Ла Масии Артем Рыбак отметился отличным голом за команду "Барселоны" "Кадет Б", причем голевой пас украинцу отдал вратарь Пабло Пена.

Более того, Рыбак попал в символическую сборную недели академии каталонского клуба, который составляет "La Masia Polska".

Украинский топ-талант Артем Рыбак попал в команду недели Ла Масии.

Украинский полузащитник является довольно перспективным футболистом и высоко котируется среди талантов "Барселоны".

Также Артем уже вызывался в сборную Украины U-16, где он сыграл в матчах против Англии (0-3, провёл 62 минуты), Франции(0-8, 27 минут) и Израиля (1-2, 80).

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Барселона
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Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
14.10.2024 в 18:50
там же стометровый офсайд был..
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Комментарии 3
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жажа_the_best (Харьков)
14.10.2024 в 18:50
там же стометровый офсайд был..
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0
1
Matachorros (Chicago)
14.10.2024 в 18:40
Очередная жертва имени ансу фати, если останется в шмарсе
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0
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Vlad21 (Украина)
14.10.2024 в 18:15
Хлопче! Якщо дньом і ніч будеш з м'ячем, навіть "спати" на полі - може і вийдеш на рівень ПЕЛЄ, ГАРИНЧІ, МЕССІ, РОНАЛДО. Вчі футбольні "УРОКИ" дньом і в ніч. І тоді все буде. Удачі тобі хлопче.
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