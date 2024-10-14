Журналист: Петраков поссорился с лидером сборной Армении, у него были сложные отношения с болельщиками и журналистами
Александр Васильевич - очень непростой человек
Фото: ffa.am
Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык отреагировал на увольнение украинского специалиста Александра Петракова с поста главного тренера сборной Армении.
"Я не очень верил, что у Петракова что-то выйдет в Армении. Просто потому, что он ставит оборонный стиль игры команды, а он не присущ армянам. И дисциплину там очень тяжело построить.
Тем более, насколько я знаю, он там поссорился с лидером команды, также у него были достаточно сложные отношения с местными болельщиками и журналистами. То есть примерно то же самое, что и в Украине.
Не знаю, где он дальше продолжит карьеру, но я думаю, он был бы очень полезен в системе юношеско-молодежного футбола Украины, которую пробует строит УАФ", - сказал Цыганык.
Напомним, 67-летний специалист возглавил сборную Армении в январе 2023 года. Под его руководством национальный коллектив провел 18 встреч, одержав всего 4 победы (дважды над Латвией).
Александра Петракова отправили в отставку после домашнего поражения от Северной Македонии (0:2) в 4 туре Лиги наций. В настоящее время Армения занимает второе место в группе 4 Лиги С.
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