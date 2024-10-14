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Журналист: Петраков поссорился с лидером сборной Армении, у него были сложные отношения с болельщиками и журналистами

Наши за границей
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Александр Васильевич - очень непростой человек

Журналист: Петраков поссорился с лидером сборной Армении, у него были сложные отношения с болельщиками и журналистами

Фото: ffa.am

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык отреагировал на увольнение украинского специалиста Александра Петракова с поста главного тренера сборной Армении.

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"Я не очень верил, что у Петракова что-то выйдет в Армении. Просто потому, что он ставит оборонный стиль игры команды, а он не присущ армянам. И дисциплину там очень тяжело построить.

Тем более, насколько я знаю, он там поссорился с лидером команды, также у него были достаточно сложные отношения с местными болельщиками и журналистами. То есть примерно то же самое, что и в Украине.

Не знаю, где он дальше продолжит карьеру, но я думаю, он был бы очень полезен в системе юношеско-молодежного футбола Украины, которую пробует строит УАФ", - сказал Цыганык.

Напомним, 67-летний специалист возглавил сборную Армении в январе 2023 года. Под его руководством национальный коллектив провел 18 встреч, одержав всего 4 победы (дважды над Латвией).

Александра Петракова отправили в отставку после домашнего поражения от Северной Македонии (0:2) в 4 туре Лиги наций. В настоящее время Армения занимает второе место в группе 4 Лиги С.

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Армения Игорь Цыганык Александр Петраков
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Источник:
Youtube-канал Ігор Циганик
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
14.10.2024 в 18:51
Реброфф, бегом собрал чумуданы и на выход, тренер чемпион вернулся.
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Комментарии 3
Matachorros (Chicago)
14.10.2024 в 18:51
Реброфф, бегом собрал чумуданы и на выход, тренер чемпион вернулся.
Ответить
1
1
avatar
Пан Коцький (Єкабпілс)
14.10.2024 в 19:14
Ти, кац апський кал, зібрав чемодан і на СВО, не забудь чорний пакет !
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0
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жажа_the_best (Харьков)
14.10.2024 в 18:51
Петраков с характером. Ему везде не просто работать..
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