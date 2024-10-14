Журналист: Петраков поссорился с лидером сборной Армении, у него были сложные отношения с болельщиками и журналистами

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык отреагировал на увольнение украинского специалиста Александра Петракова с поста главного тренера сборной Армении.

"Я не очень верил, что у Петракова что-то выйдет в Армении. Просто потому, что он ставит оборонный стиль игры команды, а он не присущ армянам. И дисциплину там очень тяжело построить.

Тем более, насколько я знаю, он там поссорился с лидером команды, также у него были достаточно сложные отношения с местными болельщиками и журналистами. То есть примерно то же самое, что и в Украине.

Не знаю, где он дальше продолжит карьеру, но я думаю, он был бы очень полезен в системе юношеско-молодежного футбола Украины, которую пробует строит УАФ", - сказал Цыганык.