Не то, чтобы плевались, но были недовольны, - украинский игрок в Армении рассказал об увольнении Петракова

Украинский футболист Сергей Вакуленко, который уже четыре года играет в Армении, высказался об отставке Александра Петракова с поста главного тренера национальной команды этой страны.

– Сергей, стала ли для вас неожиданностью отставка Петракова?

– Не могу сказать, что это неожиданность. Результата в целом нет. Следовательно, вряд ли это кого-то удивило.

– В чем вы видите причины неудач сборной Армении? Все-таки, 10 поражений под руководством Петракова – это уже определенный показатель…

– Не могу сказать, что проблема в футболистах. Там нормальная команда по исполнителям. От тренера многое зависит. Может быть, он не смог донести свои принципы, свой стиль игры. Но я не думаю, что проблема в игроках.

Причем такая группа у них в Лиге наций, что можно было выходить: Северная Македония, Фареры и Латвия. Шансы на выход были отличные. Может быть, от Петракова ждали большего, а он не смог этого показать.

– Как вы думаете, кого еще можно было вызвать в сборную Армении из местного чемпионата?

– Все, кто на хорошем уровне, все уже в сборной. Но видите ли, Петраков не вызвал Барсегяна. Человек в Лиге чемпионов играет, но не вызывается в сборную. У них какой-то конфликт был или что-то такое. Хотя это был один из ключевых футболистов сборной. В местном чемпионате не так много игроков такого уровня осталось. Всех, кого можно было вызвать, вызвал.

Не считая того, с такими игроками можно было решать задачки, выходить из группы, а результата нет. В чем причина, я не знаю. Но мне кажется, что показатель работы тренера – это результат. 18 матчей, 10 поражений. Значит, не донес свои принципы, не достучался до игроков.

– А что говорят местные о Петракове? Журналисты, болельщики?

– Не то, чтобы плевались, но были недовольны игрой и результатом. Содержание игры особенно не поражало. Даже посмотрите на пресс-конференции, там всегда какие-то конфликты, то с журналистами, то с болельщиками. Возможно, это не его команда, но он не нашел подход к этим футболистам. Каждый тренер должен это делать. Здесь мало кто получал удовольствие от игры национальной сборной.

– А кого отправляют в его преемники?

– Сейчас много говорят, что хотят назначить на эту должность какого-нибудь местного специалиста. Конкретных имен и фамилий не называют, но ходят слухи, что это будет армянин. Потому что Петраков был испанец, поэтому уже образовался определенный запрос на местного тренера.