  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Участник Лиги конференций интересуется Мудриком, – El gol digital
В тренде

Участник Лиги конференций интересуется Мудриком, – El gol digital

Наши за границей

Еще один претендент на украинца

Участник Лиги конференций интересуется Мудриком, – El gol digital

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

По информации испанского издания El gol digital, вингер "Челси" может пополнить состав "Бетиса". Сообщается, что андалусийцы планируют активную трансферную кампанию зимой и хотят совершить несколько громких сделок.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Источник утверждает, что Михаила включили в список приоритетов севильской команды. Будут ли "зелено-белые" пытаться приобрести игрока или договорятся только об аренде – пока неизвестно.

Также в прессе появлялись слухи о заинтересованности "Бетиса" в вингере "Манчестер Юнайтед" Антони.

По теме
yellow-arrow
Не то, чтобы плевались, но были недовольны, - украинский игрок в Армении рассказал об увольнении Петракова
yellow-arrow
Журналист: Петраков поссорился с лидером сборной Армении, у него были сложные отношения с болельщиками и журналистами
yellow-arrow
14-летний украинский талант Барселоны забил гол и вошел в команду недели Ла Масии. ВИДЕО
Челси (Лондон) Бетис (Севилья) Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
El Gol Digital
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости