Участник Лиги конференций интересуется Мудриком, – El gol digital
Еще один претендент на украинца
Getty Images / Global Images Ukraine
По информации испанского издания El gol digital, вингер "Челси" может пополнить состав "Бетиса". Сообщается, что андалусийцы планируют активную трансферную кампанию зимой и хотят совершить несколько громких сделок.
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Источник утверждает, что Михаила включили в список приоритетов севильской команды. Будут ли "зелено-белые" пытаться приобрести игрока или договорятся только об аренде – пока неизвестно.
Также в прессе появлялись слухи о заинтересованности "Бетиса" в вингере "Манчестер Юнайтед" Антони.
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Источник:El Gol Digital
Опубликовал: Александр Симченко
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