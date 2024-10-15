Участник Лиги конференций интересуется Мудриком, – El gol digital

По информации испанского издания El gol digital, вингер "Челси" может пополнить состав "Бетиса". Сообщается, что андалусийцы планируют активную трансферную кампанию зимой и хотят совершить несколько громких сделок.

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Источник утверждает, что Михаила включили в список приоритетов севильской команды. Будут ли "зелено-белые" пытаться приобрести игрока или договорятся только об аренде – пока неизвестно.

Также в прессе появлялись слухи о заинтересованности "Бетиса" в вингере "Манчестер Юнайтед" Антони.