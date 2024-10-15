Жирона отказалась от подписания россиянина. Довбик и Цыганков приложили руку
Дело было летом 2024
Girona
Испанская "
Впрочем, как сообщил агент игрока российским СМИ, испанский клуб отказался от подписания российского форварда из-за присутствия в составе украинских игроков.
"Был ли интерес из Испании? Да, со стороны "Жироны". Они рассматривали Тюкавина, но в тот момент в команде уже были Довбик и Цыганков, и "Жирона" не решилась подписать его.
Интересоваться — не значит купить", — рассказал агент.
Напомним, что Довбик летом 2024 года перешел в "Рому". Цыганков продолжает играть за каталонский клуб.
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Matachorros (Chicago)
15.10.2024 в 21:25
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