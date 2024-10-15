Жирона отказалась от подписания россиянина. Довбик и Цыганков приложили руку

Испанская " Жирона " летом 2024 года проявляла интерес к россиянину из московского "Динамо" Константину Тюкавину.

Впрочем, как сообщил агент игрока российским СМИ, испанский клуб отказался от подписания российского форварда из-за присутствия в составе украинских игроков.

"Был ли интерес из Испании? Да, со стороны "Жироны". Они рассматривали Тюкавина, но в тот момент в команде уже были Довбик и Цыганков, и "Жирона" не решилась подписать его. Интересоваться — не значит купить", — рассказал агент.

Напомним, что Довбик летом 2024 года перешел в "Рому". Цыганков продолжает играть за каталонский клуб.