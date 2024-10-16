Стало известно, сколько Петраков зарабатывал в сборной Армении
Журналист назвал точную сумму
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Армянский журналист Сурен Меликсетян рассказал, сколько зарабатывал украинский тренер Александр Петраков в сборной Армении.
"С момента назначения Александра Петракова главным тренером сборной Армении сумма его зарплаты постоянно спекулировалась в СМИ. Упоминали, что он получает 600 тысяч евро в год, а недавно я также наткнулся на необоснованную информацию, что его зарплата составляет около 2 миллионов евро.Читайте такжеНе то, чтобы плевались, но были недовольны, - украинский игрок в Армении рассказал об увольнении Петракова
Позвольте сказать, что эти цифры не только нереальны, но и далеки от реальности. Мне с самого начала были известны реальные цифры, просто я не счел нужным о них говорить из соображений этики. Теперь, когда Петраков завершил работу в сборной Армении, могу смело сказать, что его месячная зарплата составляла около 20 тысяч евро, что, кстати, меньше чем у некоторых армянских тренеров, работавших в сборной Армении", - написал журналист в своем Telegram-канале.
Напомним, Александра Петракова отправили в отставку после домашнего поражения от Северной Македонии (0:2) в 4 туре Лиги наций. В настоящее время Армения занимает второе место в группе 4 Лиги С.
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