Стало известно, сколько Петраков зарабатывал в сборной Армении

Армянский журналист Сурен Меликсетян рассказал, сколько зарабатывал украинский тренер Александр Петраков в сборной Армении.

"С момента назначения Александра Петракова главным тренером сборной Армении сумма его зарплаты постоянно спекулировалась в СМИ. Упоминали, что он получает 600 тысяч евро в год, а недавно я также наткнулся на необоснованную информацию, что его зарплата составляет около 2 миллионов евро.

Позвольте сказать, что эти цифры не только нереальны, но и далеки от реальности. Мне с самого начала были известны реальные цифры, просто я не счел нужным о них говорить из соображений этики. Теперь, когда Петраков завершил работу в сборной Армении, могу смело сказать, что его месячная зарплата составляла около 20 тысяч евро, что, кстати, меньше чем у некоторых армянских тренеров, работавших в сборной Армении", - написал журналист в своем Telegram-канале.