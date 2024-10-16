В Роме надеются, что Довбик сыграет против Интера несмотря на проблемы с коленом
Форвард имеет проблемы со здоровьем
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Ромы" и сборной Украины Артем Довбик вернулся в расположение своего клуба после международной паузы.
Как сообщает Romapress.net со ссылкой на Corriere della Sera, украинец находится не в лучших кондициях, сыграв с воспаленным коленом в матче Лиги наций с Чехией (1:1).
Медицинский персонал римского клуба будет следить за прогрессом Довбика на тренировках в преддверии матча с "Интером". В клубе надеются, что он будет готов на 100%.
Матч Серии А между Ромой и Интером состоится в воскресенье, 20 октября. Начало - в 21:45.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Romapress.net
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Известный украинский боксер сообщил об инвалидности
- Фиаско молодежек, возвращение Сикана, Англия определилась с тренером. Главные новости за 15 октября
- Спиваковский сформировал состав сборной всех времен без футболистов Динамо и Шахтера
- Мудрик едет на Энфилд, чемпион Италии – в гости к Довбику. Расписание футбола на 14 – 20 октября
- Красавица дня. Жена Арнаутовича, который отвалил дубль в ворота норвежцев
- Секс-символ судейства: Рефери, которую дисквалифицировали за клубничку в чемпионате Турции
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн