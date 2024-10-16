В Роме надеются, что Довбик сыграет против Интера несмотря на проблемы с коленом

Нападающий "Ромы" и сборной Украины Артем Довбик вернулся в расположение своего клуба после международной паузы.

Как сообщает Romapress.net со ссылкой на Corriere della Sera, украинец находится не в лучших кондициях, сыграв с воспаленным коленом в матче Лиги наций с Чехией (1:1).

Медицинский персонал римского клуба будет следить за прогрессом Довбика на тренировках в преддверии матча с "Интером". В клубе надеются, что он будет готов на 100%.

Матч Серии А между Ромой и Интером состоится в воскресенье, 20 октября. Начало - в 21:45.