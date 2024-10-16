Тренерский штаб Ромы сможет рассчитывать на Довбика в матче с Интером

Украинский форвард " Ромы " Артем Довбик вернулся в расположение своего клуба из национальной сборной.

Как сообщает Corriere dello Sport, главный тренер "Ромы" Иван Юрич сможет рассчитывать на 27-летнего украинца в матче 8-го тура с "Интером".

Напомним, что ранее была информация, что украинец находится не в лучших кондициях, сыграв с воспаленным коленом в матче Лиги наций с Чехией (1:1), в котором он забил гол с пенальти.

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Медицинский персонал римского клуба делал все возможное, что восстановить потенциал украинца к матчу с "Интером", который состоится в воскресенье, 20 октября.