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Тренерский штаб Ромы сможет рассчитывать на Довбика в матче с Интером

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Украинец успеет восстановиться к воскресенью

Тренерский штаб Ромы сможет рассчитывать на Довбика в матче с Интером

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский форвард "Ромы" Артем Довбик вернулся в расположение своего клуба из национальной сборной.

Как сообщает Corriere dello Sport, главный тренер "Ромы" Иван Юрич сможет рассчитывать на 27-летнего украинца в матче 8-го тура с "Интером".

Напомним, что ранее была информация, что украинец находится не в лучших кондициях, сыграв с воспаленным коленом в матче Лиги наций с Чехией (1:1), в котором он забил гол с пенальти.

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Медицинский персонал римского клуба делал все возможное, что восстановить потенциал украинца к матчу с "Интером", который состоится в воскресенье, 20 октября.

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Источник:
Corriere dello Sport
Опубликовал: Михаил Черныш
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