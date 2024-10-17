"Катастрофа". Довбик увидел свое лицо в EA FC 2025. ФОТО
Скиллов накинули, а прорисовать лицо забили
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Разработчики EA Sports FC на днях добавили специальную карточку для украинского форварда римской "
Рейтинг у украинца неплохой – 86, да и статистика тоже, вот только графика оставляет желать лучшего. В частности, прорисовка лица.
Новую карточку форварда опробовал лучший фифер Украины Евгений Мостовик (Yozhyk). Он и обнародовал в соцсетях кадр с неудачным геймфейсом Артема, тегнув самого футболиста.
"Почему, EA Sports FC", – написал Евгений в Isntagram, прикрепив смеющийся смайлик.
Отозвался на сториз Мостовика ответил сам Довбик, лаконично прокомментировав ситуацию: "Катастрофа".
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