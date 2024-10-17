  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. "Катастрофа". Довбик увидел свое лицо в EA FC 2025. ФОТО
В тренде

"Катастрофа". Довбик увидел свое лицо в EA FC 2025. ФОТО

Наши за границей

Скиллов накинули, а прорисовать лицо забили

"Катастрофа". Довбик увидел свое лицо в EA FC 2025. ФОТО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Разработчики EA Sports FC на днях добавили специальную карточку для украинского форварда римской "Ромы" Артема Довбика в игру под событие Total Rush.

Рейтинг у украинца неплохой – 86, да и статистика тоже, вот только графика оставляет желать лучшего. В частности, прорисовка лица.

Новую карточку форварда опробовал лучший фифер Украины Евгений Мостовик (Yozhyk). Он и обнародовал в соцсетях кадр с неудачным геймфейсом Артема, тегнув самого футболиста.

"Почему, EA Sports FC", – написал Евгений в Isntagram, прикрепив смеющийся смайлик.

Отозвался на сториз Мостовика ответил сам Довбик, лаконично прокомментировав ситуацию: "Катастрофа".

"Катастрофа". Довбик увидел свое лицо в EA FC 2025. ФОТО - изображение 1"Катастрофа". Довбик увидел свое лицо в EA FC 2025. ФОТО - изображение 2
По теме
yellow-arrow
Тренерский штаб Ромы сможет рассчитывать на Довбика в матче с Интером
yellow-arrow
В Роме надеются, что Довбик сыграет против Интера несмотря на проблемы с коленом
yellow-arrow
Стало известно, сколько Петраков зарабатывал в сборной Армении
Артем Довбик Рома EA FC 25
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Twitter
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости