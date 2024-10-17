"Катастрофа". Довбик увидел свое лицо в EA FC 2025. ФОТО

Разработчики EA Sports FC на днях добавили специальную карточку для украинского форварда римской " Ромы " Артема Довбика в игру под событие Total Rush.

Рейтинг у украинца неплохой – 86, да и статистика тоже, вот только графика оставляет желать лучшего. В частности, прорисовка лица.

Новую карточку форварда опробовал лучший фифер Украины Евгений Мостовик (Yozhyk). Он и обнародовал в соцсетях кадр с неудачным геймфейсом Артема, тегнув самого футболиста.

"Почему, EA Sports FC", – написал Евгений в Isntagram, прикрепив смеющийся смайлик.

Отозвался на сториз Мостовика ответил сам Довбик, лаконично прокомментировав ситуацию: "Катастрофа".