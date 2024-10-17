Украинский кипер Атлетико Паранаэнсе: Разговоры о смене гражданства были

18-летний украинский голкипер "Атлетико Паранаэнсе" Максим Воронов отреагировал на информацию о том, что клуб предложил ему принять гражданство Бразилии.

- В украинских СМИ появилась информация о том, что клуб "Атлетико Паранаэнсе" предлагает вам рассмотреть возможность принятия бразильского гражданства. Это действительно так?

- Были такие разговоры, со мной по этому поводу общался директор клуба. Но мне для этого надо больше времени прожить в Бразилии, еще полтора или два года. Я здесь уже третий год, но этого недостаточно.

- Это с перспективой в будущем заиграть вас за сборную Бразилии?

- Я пока не углублялся в вопрос со сменой гражданства, разговоры и разговоры. Я, конечно, мечтаю играть за Украину!

- А если в ближайшие два года вас не вызовут в сборную Украины, то, возможно, и согласитесь принять гражданство Бразилии?

- Думаю, да. Я не хотел бы менять гражданство, я же украинец, хотел бы играть за нашу сборную. Но если меня не будут вызывать, то я хотел бы поиграть на международном уровне.

- То есть вызова в сборную Украины таки ждете?

- Конечно. В следующем году здесь рядом, в Чили, будет проходить Чемпионат мира среди юношеских сборных. На турнир попали и Украина, и Бразилия. Конечно, я хотел бы поехать на этот турнир именно в составе сборной Украины!

- Действует ли в Бразилии лимит на легионеров? Возможно, предложение клуба о смене гражданства связано именно с этим?

- Этого я не знаю. В нашем клубе много легионеров - из Аргентины, Уругвая, Парагвая. Но о каком-то конкретном лимите я не знаю, - рассказал Воронов.