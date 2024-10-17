Украинский легионер: Думаю, за место в сборной U-19 я бы мог побороться
Игрок еще не вызывался в юношескую сборную
Фото: Instagram
18-летний украинский голкипер "Атлетико Паранаэнсе" Максим Воронов высказался об отсутствии вызова в юношескую сборную Украины.
- Следили за выступлениями юношеской сборной Украины (U-19) на Евро-2024, где команда дошла до полуфинала?
- Конечно, смотрел, болел за них.
- Кто-то из тренерского штаба Дмитрия Михайленко связывался с вами?
- Нет, со мной еще никто не связывался. Даже не в курсе, следят ли за моей игрой.
Видел, что голкипер юношеской сборной Украины Владислав Крапивцов попал в "Челси". Я смотрел его игры на Евро-2024. Он мне очень понравился, хороший вратарь. Но, думаю, за место в сборной я бы мог побороться, - заявил Воронов.
Ранее Воронов отреагировал на информацию о том, что клуб предложил ему принять гражданство Бразилии.
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