Украинец Воронов: Иногда тренируюсь с первой командой Атлетико Паранаэнсе
Пока он играет за команду U-20
Фото: Instagram
18-летний украинский голкипер "Атлетико Паранаэнсе" Максим Воронов рассказал о том, как развивается его карьера в Бразилии.
- Максим, как ваши успехи в последнее время в Бразилии?
- Все хорошо. Стал первым номером в "Атлетико Паранаэнсе" U-20. Мы дошли до полуфинала чемпионата Бразилии и сейчас вышли в плей-офф Кубка северных команд.
- В одном из матчей за команду U-20 вы отметились забитым голом. Расскажите, как так получилось?
- Увидел, что впереди был наш нападающий и пытался отдать на него передачу. Очень сильно ударил, и так получилось, что мяч залетел в ворота.
А еще в одном матче мне удалось отдать голевой пас. Тоже увидел форварда и целенаправленно отдал длинную передачу на него.
- А как у вас дела с отражением пенальти?
- В матче против "Гремио" я отразил два пенальти в первом тайме. И в 1/4 финала чемпионата Бразилии еще один пенальти отбил. В общем - три. Тренер готовит материал по игрокам соперника, кто куда бьет с пенальти. Находит все их удары, а я уже решаю.
- Приглашают тренироваться с первой командой "Атлетико Паранаэнсе"?
- Я сейчас там четвертый вратарь. Иногда с ними тренируюсь, но пока играю за U-20. Однажды попал в заявку первой команды "Атлетико" на матч чемпионата Бразилии против "Палмейраса".
- Когда можно ожидать вашего дебюта за первую команду?
- Футбол - это непредсказуемо. Может быть хоть завтра, а может лет через пять. В первой команде очень сильные вратари. Один из них, Микаэл 2004-го года рождения, даже попал в национальную сборную Бразилии на товарищеский матч в честь Пеле против Марокко в марте прошлого года, - рассказал Воронов.
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