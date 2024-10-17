Экс-игрок озвучил главную проблему Ромы, связанную с Довбиком

Бывший полузащитник "Ромы" Стефано Импалломени оценил нынешнюю ситуацию в римском клубе.

"Реальность такова, что никто, кроме Довбика, не забивает. Нам нужно поднять планку, и мы должны сделать это в матче с "Интером".

Мы должны подождать, пока кто-то из игроков разблокируется – от Суле до Пеллегрини, от Бальданци до Дибалы. Есть Довбик, а все остальные до сих пор заблокированы", – сказал Импалломени.