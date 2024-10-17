Экс-игрок озвучил главную проблему Ромы, связанную с Довбиком
Остальные не дотягивают по результативности
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший полузащитник "Ромы" Стефано Импалломени оценил нынешнюю ситуацию в римском клубе.
"Реальность такова, что никто, кроме Довбика, не забивает. Нам нужно поднять планку, и мы должны сделать это в матче с "Интером".
Мы должны подождать, пока кто-то из игроков разблокируется – от Суле до Пеллегрини, от Бальданци до Дибалы. Есть Довбик, а все остальные до сих пор заблокированы", – сказал Импалломени.
На счету украинского нападающего "волков" Артема Довбика 4 гола в 9 матчах во всех турнирах в текущем сезоне.
20 октября "Рома" примет "Интер" в рамках 8 тура чемпионата Италии.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:VGR
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Месси объявил свое решение по участию на следующем чемпионате мира
- Мбаппе грозит до шести лет тюрьмы по делу об изнасиловании
- Черный день для Англии, – Daily Mail о назначении Тухеля
- Петраков: Так, как ко мне относились в Армении - ко мне не относились нигде
- Красавица дня. Жена Арнаутовича, который отвалил дубль в ворота норвежцев
- Красотка дня. Сексуальная и яркая журналистка канала UPL.TV, а по совместительству – клубный фотограф Кривбасса
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн