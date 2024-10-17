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Экс-игрок озвучил главную проблему Ромы, связанную с Довбиком

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Остальные не дотягивают по результативности

Экс-игрок озвучил главную проблему Ромы, связанную с Довбиком

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший полузащитник "Ромы" Стефано Импалломени оценил нынешнюю ситуацию в римском клубе.

"Реальность такова, что никто, кроме Довбика, не забивает. Нам нужно поднять планку, и мы должны сделать это в матче с "Интером".

Мы должны подождать, пока кто-то из игроков разблокируется – от Суле до Пеллегрини, от Бальданци до Дибалы. Есть Довбик, а все остальные до сих пор заблокированы", – сказал Импалломени.

На счету украинского нападающего "волков" Артема Довбика 4 гола в 9 матчах во всех турнирах в текущем сезоне.

20 октября "Рома" примет "Интер" в рамках 8 тура чемпионата Италии.

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Артем Довбик Рома
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Источник:
VGR
Опубликовал: Александр Бураков
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