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В Испании назвали даты, когда Цыганков вернется после травмы

Наши за границей
Обновлено

Не ранее начала ноября

В Испании назвали даты, когда Цыганков вернется после травмы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Испанский журналист Арнау Мадриа в комментарии украинским СМИ рассказал, когда вернется на поле травмированный вингер каталонской "Жироны" Виктор Цыганков.

Напомним, что у украинского вингера диагностирована травма сухожилия двуглавой мышцы бедра левой ноги.

"Он может вернуться на матч с "Хетафе", если все пойдет хорошо. В противном случае Виктор точно сыграет с "Эспаньолом".

Выездной матч 13-го тура Ла Лиги с "Хетафе" "Жирона" проведет 9 ноября. Следующая игра против "Эспаньола" должна состояться 24 ноября - после очередной паузы на матчи национальных сборных.

В этом сезоне Цыганков отметился одним голом и одной результативной передачей в восьми матчах.

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Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
football24
Опубликовал: Михаил Черныш
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