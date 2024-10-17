В Испании назвали даты, когда Цыганков вернется после травмы
Не ранее начала ноября
Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский журналист Арнау Мадриа в комментарии украинским СМИ рассказал, когда вернется на поле травмированный вингер каталонской "
Напомним, что у украинского вингера диагностирована травма сухожилия двуглавой мышцы бедра левой ноги.
"Он может вернуться на матч с "Хетафе", если все пойдет хорошо. В противном случае Виктор точно сыграет с "Эспаньолом".
Выездной матч 13-го тура Ла Лиги с "Хетафе" "Жирона" проведет 9 ноября. Следующая игра против "Эспаньола" должна состояться 24 ноября - после очередной паузы на матчи национальных сборных.
В этом сезоне Цыганков отметился одним голом и одной результативной передачей в восьми матчах.
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