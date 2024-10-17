В Испании назвали даты, когда Цыганков вернется после травмы

Испанский журналист Арнау Мадриа в комментарии украинским СМИ рассказал, когда вернется на поле травмированный вингер каталонской " Жироны " Виктор Цыганков.

Напомним, что у украинского вингера диагностирована травма сухожилия двуглавой мышцы бедра левой ноги.

"Он может вернуться на матч с "Хетафе", если все пойдет хорошо. В противном случае Виктор точно сыграет с "Эспаньолом".

Выездной матч 13-го тура Ла Лиги с "Хетафе" "Жирона" проведет 9 ноября. Следующая игра против "Эспаньола" должна состояться 24 ноября - после очередной паузы на матчи национальных сборных.

В этом сезоне Цыганков отметился одним голом и одной результативной передачей в восьми матчах.