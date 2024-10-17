Дайч рассказал о состояния травмированного Миколенко
"Выглядит хорошо"
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "
"Ситуация Виталия Миколенко выглядит хорошо, это шаг в правильном направлении", – коротко отметил Дайч.
Напомним, что Миколенко получил повреждение ноги в первых числах октября и пропустил матчи Лиги наций. Тогда сообщалось, что Миколенко пропустит около трех недель.
Матч "Ипсвич" - "Эвертон" состоится в субботу, 19 октября, и начнется в 17:00.
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Источник:Эвертон
Опубликовал: Михаил Черныш
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