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Дайч рассказал о состояния травмированного Миколенко

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"Выглядит хорошо"

Дайч рассказал о состояния травмированного Миколенко

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Эвертона" Шон Дайч перед игрой АПЛ с "Ипсвичем", рассказал о восстановлении после травму украинского защитника команды Виталия Миколенко.

"Ситуация Виталия Миколенко выглядит хорошо, это шаг в правильном направлении", – коротко отметил Дайч.

Напомним, что Миколенко получил повреждение ноги в первых числах октября и пропустил матчи Лиги наций. Тогда сообщалось, что Миколенко пропустит около трех недель.

Матч "Ипсвич" - "Эвертон" состоится в субботу, 19 октября, и начнется в 17:00.

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Эвертон (Ливерпуль) Шон Дайч Виталий Миколенко
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Источник:
Эвертон
Опубликовал: Михаил Черныш
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