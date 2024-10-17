Дайч рассказал о состояния травмированного Миколенко

Главный тренер " Эвертона " Шон Дайч перед игрой АПЛ с "Ипсвичем", рассказал о восстановлении после травму украинского защитника команды Виталия Миколенко.

"Ситуация Виталия Миколенко выглядит хорошо, это шаг в правильном направлении", – коротко отметил Дайч.

Напомним, что Миколенко получил повреждение ноги в первых числах октября и пропустил матчи Лиги наций. Тогда сообщалось, что Миколенко пропустит около трех недель.

Матч "Ипсвич" - "Эвертон" состоится в субботу, 19 октября, и начнется в 17:00.