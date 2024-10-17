"Почему бы и нет?", - легенда Металлиста может принять сборную Азербайджана?

Известный в прошлом игрок харьковского "Металлиста" Милан Обрадович, который долгое время работал с молодежной сборной Азербайджана, признался, готов ли он возглавить национальную сборную этой страны.

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В прошлом году, когда президент Азербайджана Ильхам Алиев был в Сербии с официальным визитом, вы были замечены среди гостей на приеме, после чего пошли слухи, что вы можете стать новым главным тренером сборной. Как вы там оказались?

Я четыре года работал в Азербайджане и окружение нашего президента пригласило меня на званный ужин. Мне удалось немного пообщаться с президентом, было очень приятно.

Разговор о вашей возможной работе в сборной Азербайджана был?

Скажу вам так, этот разговор всегда где-то там висит (улыбается). Еще когда работал в молодежной сборной, такие разговоры были.

Значит, Милана Обрадовича мы еще можем увидеть у руля сборной Азербайджана?

Почему бы и нет? Я привык к этой стране. Я узнал менталитет, это важно, чтобы выкладываться и давать максимум. До сих пор общаюсь с некоторыми своими подопечными. Нельзя просто так прийти в новую страну, не зная всю ее подноготную, и ставить свою игру. Я знал и верил в своих игроков. Чувствовал себя в Азербайджане как дома, впрочем, как и моя семья.