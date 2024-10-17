"У него есть качества, чтобы стать большой звездой АПЛ", - легенда Челси дал совет Мудрику

Бывший игрок " Челси " Флоран Малуда считает, что украинский вингер лондонской команды Михаил Мудрик все еще может раскрыть свой потенциал, но для этого ему нужно улучшить свое принятие решений в последней трети поля.

"Нет сомнений, что у Михаила Мудрика есть потенциал стать игроком лучшего, высшего уровня. Я думаю, все с этим согласятся, как и с тем, что у него есть качества, чтобы стать большой звездой Премьер-лиги.

Думаю, для того, чтобы он начал осознавать этот потенциал, ему нужно контролировать свои эмоции. Если он сможет это сделать, то он улучшит свое самообладание и сможет играть решающую роль в нужных зонах поля.

Ему нужно улучшить свое принятие решений в последней трети. Я хотел бы, чтобы он стал немного увереннее в себе, и я также хотел бы, чтобы он стал немного агрессивнее с точки зрения своей личности и веры в свою способность обыграть игрока. Я надеюсь, что он сможет добиться этих улучшений, потому что у него есть потенциал" - сказал Малуда.

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Тем не менее, Флоран отказался отвечать на вопрос о том, может ли этот сезон стать последним для Мудрика в клубе, если он не покажет себя с лучшей стороны, но признал, что для крайнего нападающего "нет оправданий". "В "Челси" большая конкуренция, особенно на флангах", — сказал бывший игрок "Челси".