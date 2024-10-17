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"У него есть качества, чтобы стать большой звездой АПЛ", - легенда Челси дал совет Мудрику

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Флоран Малуда знает, что украинцу нужно Мудрику изменить в своей игре

"У него есть качества, чтобы стать большой звездой АПЛ", - легенда Челси дал совет Мудрику

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший игрок "Челси" Флоран Малуда считает, что украинский вингер лондонской команды Михаил Мудрик все еще может раскрыть свой потенциал, но для этого ему нужно улучшить свое принятие решений в последней трети поля.

"Нет сомнений, что у Михаила Мудрика есть потенциал стать игроком лучшего, высшего уровня. Я думаю, все с этим согласятся, как и с тем, что у него есть качества, чтобы стать большой звездой Премьер-лиги.

Думаю, для того, чтобы он начал осознавать этот потенциал, ему нужно контролировать свои эмоции. Если он сможет это сделать, то он улучшит свое самообладание и сможет играть решающую роль в нужных зонах поля.

Ему нужно улучшить свое принятие решений в последней трети. Я хотел бы, чтобы он стал немного увереннее в себе, и я также хотел бы, чтобы он стал немного агрессивнее с точки зрения своей личности и веры в свою способность обыграть игрока. Я надеюсь, что он сможет добиться этих улучшений, потому что у него есть потенциал" - сказал Малуда.

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Тем не менее, Флоран отказался отвечать на вопрос о том, может ли этот сезон стать последним для Мудрика в клубе, если он не покажет себя с лучшей стороны, но признал, что для крайнего нападающего "нет оправданий". "В "Челси" большая конкуренция, особенно на флангах", — сказал бывший игрок "Челси".

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Флоран Малуда Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
football london
Опубликовал: Михаил Черныш
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