Довбик вернулся к тренировкам с Ромой, но информация о его здоровье противоречивая
Пока что непонятно, сможет ли украинец сыграть против Интера
asroma.com
Украинский форвард "
Напомним, что ранее была информация, что украинец находится не в лучших кондициях, сыграв с воспаленным коленом в матче Лиги наций с Чехией (1:1), в котором он забил гол с пенальти.
И после сегодняшней тренировки информация от разных итальянских СМИ о здоровье украинца прямо противоположная.
Так, как пишет RomaPress, Артем сегодня вечером провел полноценную тренировку с "волками" и его шансы сыграть в матче с "Интером", который состоится в воскресенье, оцениваются как очень высокие.
А вот Pazzi Di Fanta пишет, что украинец сегодня провел неполную тренировку, так как его все еще беспокоят боли в колене.
В любом случае, тренерский штаб будет делать выводы по готовности украинца после тренировок в пятницу и субботу.
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