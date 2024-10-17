Довбик вернулся к тренировкам с Ромой, но информация о его здоровье противоречивая

Украинский форвард " Ромы " Артем Довбик сегодня, 17 сентября, провел свою первую тренировку с римской командой после возвращения из национальной сборной. Об этом в соцсетях сообщила пресс-служба римлян.

Напомним, что ранее была информация, что украинец находится не в лучших кондициях, сыграв с воспаленным коленом в матче Лиги наций с Чехией (1:1), в котором он забил гол с пенальти.

И после сегодняшней тренировки информация от разных итальянских СМИ о здоровье украинца прямо противоположная.

Так, как пишет RomaPress, Артем сегодня вечером провел полноценную тренировку с "волками" и его шансы сыграть в матче с "Интером", который состоится в воскресенье, оцениваются как очень высокие.

А вот Pazzi Di Fanta пишет, что украинец сегодня провел неполную тренировку, так как его все еще беспокоят боли в колене.

В любом случае, тренерский штаб будет делать выводы по готовности украинца после тренировок в пятницу и субботу.