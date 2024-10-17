"Очень мощный, я его фанат!" Бразильский защитник расхвалил Довбика
Дуглас в свое время поиграл с Артемом в Днепре
Фото: asroma.com
Бразильский экс-защитник "Днепра" Дуглас высказался о прогрессе Артема Довбика, с которым в свое время играл в днепровской команде.
"У меня был опыт бок о бок выступать с Довбиком. Без сомнения, он ключевой форвард сборной Украины. Я искренне радуюсь его успехам, он переживает прекрасный этап карьеры.
Довбик трудолюбивый парень, очень мощный. Мы все в "Днепре" знали его безумный потенциал и сверхмощные физические данные. Но он и в плане техники отличался. Откровенно скажу, я его фанат и желаю Артему продолжать забивать немало голов за Рому и сборную Украины", – сказал Дуглас.
Напомним, что в активе Артема в этом сезоне провел девять матчей за Рому, в которых он забил четыре гола.
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