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"Очень мощный, я его фанат!" Бразильский защитник расхвалил Довбика

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Дуглас в свое время поиграл с Артемом в Днепре

"Очень мощный, я его фанат!" Бразильский защитник расхвалил Довбика

Фото: asroma.com

Новина українською

Бразильский экс-защитник "Днепра" Дуглас высказался о прогрессе Артема Довбика, с которым в свое время играл в днепровской команде.

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"У меня был опыт бок о бок выступать с Довбиком. Без сомнения, он ключевой форвард сборной Украины. Я искренне радуюсь его успехам, он переживает прекрасный этап карьеры.

Довбик трудолюбивый парень, очень мощный. Мы все в "Днепре" знали его безумный потенциал и сверхмощные физические данные. Но он и в плане техники отличался. Откровенно скажу, я его фанат и желаю Артему продолжать забивать немало голов за Рому и сборную Украины", – сказал Дуглас.

Напомним, что в активе Артема в этом сезоне провел девять матчей за Рому, в которых он забил четыре гола.

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Дуглас Артем Довбик Рома Днепр
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Источник:
FC Tiki Taka (Brovary)
Опубликовал: Михаил Черныш
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