Экс-футболистка Ливерпуля: Мудрику будет тяжело пробиться в Челси. Не думаю, что он составит конкуренцию

Бывшая полузащитница сборной Англии, а сейчас эксперт BBC Фара Уильямс поделилась мнениями о вингере "Челси".

“Принятия решений, являющееся важнейшей частью игры, недостаточно правильные – и это было проблемой Мудрика. Однако можно видеть, как все это сейчас медленно меняется, и это касается всей команды. Мудрику будет трудно пробиться в эту команду, потому что я не думаю, что он действительно составит конкуренцию тем игрокам, которые сейчас находятся впереди него”.

"Однако, проявив терпение под руководством Марески, он, безусловно, может улучшиться с непредсказуемого игрока, которого мы увидели сначала, и пробиться в стартовый состав в будущем", – сказала Уильямс.

Фара выступала в "Челси" на юношеском уровне, а большинство карьеры провела в женском "Эвертоне".