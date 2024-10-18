Атлетико видит Лунина в качестве замены Облака, – El gol digital
Принципиальный соперник Реала интересуется украинцем
Getty Images / Global Images Ukraine
Недавно "сливочные" объявили о новом контракте с украинским вратарем, получившим договор до лета 2030 года. Прошлый контракт игрока истекал летом 2025-го.
По информации El gol digital, несмотря на новое соглашение, "Реал" готов продать Лунина. Большой интерес к украинцу проявляет "Атлетико", который видит в нем замену Яну Облаку. Однако руководство "королевского клуба" определило, что продажа Андрея принципиальному сопернику невозможна за любые деньги мира.
Экс-кипер "Зари" из-за травмы Куртуа успел провести 2 матча в сезоне – пропустил один гол от "Лилля" в Лиге чемпионов (0:1) и помог коллективу победить "Вильярреал" в национальном первенстве (2:0).
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