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Атлетико видит Лунина в качестве замены Облака, – El gol digital

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Принципиальный соперник Реала интересуется украинцем

Атлетико видит Лунина в качестве замены Облака, – El gol digital

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Недавно "сливочные" объявили о новом контракте с украинским вратарем, получившим договор до лета 2030 года. Прошлый контракт игрока истекал летом 2025-го.

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По информации El gol digital, несмотря на новое соглашение, "Реал" готов продать Лунина. Большой интерес к украинцу проявляет "Атлетико", который видит в нем замену Яну Облаку. Однако руководство "королевского клуба" определило, что продажа Андрея принципиальному сопернику невозможна за любые деньги мира.

Экс-кипер "Зари" из-за травмы Куртуа успел провести 2 матча в сезоне – пропустил один гол от "Лилля" в Лиге чемпионов (0:1) и помог коллективу победить "Вильярреал" в национальном первенстве (2:0).

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Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
El Gol Digital
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Caballero (DC)
18.10.2024 в 08:34
То на три роки продовжили Луніну контракт. То вже на 5 років.
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Комментарии 1
Caballero (DC)
18.10.2024 в 08:34
То на три роки продовжили Луніну контракт. То вже на 5 років.
Ответить
0
0

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