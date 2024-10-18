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Экс-голкипер Реала: Куртуа – номер один, а Лунин всегда дает гарантию и стабильность в воротах

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Четкое распределение ролей

Экс-голкипер Реала: Куртуа – номер один, а Лунин всегда дает гарантию и стабильность в воротах

Getty Images / Global Images Ukraine

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Бывший вратарь "Реала" и "Валенсии" Сантьяго Каньисарес высказался о конкуренции между бельгийцем Тибо Куртуа и украинцем Андрея Лунина в мадридском клубе.

"Куртуа – номер один, он как Месси или Криштиану Роналду среди вратарей. Он, безусловно, первый везде, в любом месте и в любой ситуации.

Играть без Куртуа хуже, чем играть с Куртуа. Это очевидно, независимо от качества замены. При этом Лунин всегда дает гарантию и стабильность в воротах, а Куртуа дает то, чего не дает ни один вратарь", - цитирует испанца Relevo.

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Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Сантьяго Каньисарес Андрей Лунин
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Источник:
Relevo
Опубликовал: Александр Бураков
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