Экс-голкипер Реала: Куртуа – номер один, а Лунин всегда дает гарантию и стабильность в воротах

Бывший вратарь "Реала" и "Валенсии" Сантьяго Каньисарес высказался о конкуренции между бельгийцем Тибо Куртуа и украинцем Андрея Лунина в мадридском клубе.

"Куртуа – номер один, он как Месси или Криштиану Роналду среди вратарей. Он, безусловно, первый везде, в любом месте и в любой ситуации.

Играть без Куртуа хуже, чем играть с Куртуа. Это очевидно, независимо от качества замены. При этом Лунин всегда дает гарантию и стабильность в воротах, а Куртуа дает то, чего не дает ни один вратарь", - цитирует испанца Relevo.