Зинченко близок к возвращению после травмы
Микель Артета рассказал о состоянии украинца
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Главный тренер "Арсенала" Микель Артета во время пресс-конференции перед матчем с "Борнмутом" сообщил, что Александр Зинченко скоро может вернуться к тренировкам.
"Бен Вайт, Юрриен Тимбер и Александр Зинченко очень близки к своему возвращению на поле, мы ждем хороших новостей о них в ближайшее время", — сказал испанский специалист.
Напомним, что последний раз Зинченко выходил на поле в матче за "Арсенал" еще в августе, в поединке против "Брайтона" (1:1).
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Источник:Сайт Арсенала
Опубликовал: Андрей Журба
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