Зинченко близок к возвращению после травмы

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета во время пресс-конференции перед матчем с "Борнмутом" сообщил, что Александр Зинченко скоро может вернуться к тренировкам.

Читайте также Микель Артета оценил состояние лидеров команды перед игрой с Борнмутом

"Бен Вайт, Юрриен Тимбер и Александр Зинченко очень близки к своему возвращению на поле, мы ждем хороших новостей о них в ближайшее время", — сказал испанский специалист.

Напомним, что последний раз Зинченко выходил на поле в матче за "Арсенал" еще в августе, в поединке против "Брайтона" (1:1).