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Зинченко близок к возвращению после травмы

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Микель Артета рассказал о состоянии украинца

Зинченко близок к возвращению после травмы

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Арсенала" Микель Артета во время пресс-конференции перед матчем с "Борнмутом" сообщил, что Александр Зинченко скоро может вернуться к тренировкам.

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"Бен Вайт, Юрриен Тимбер и Александр Зинченко очень близки к своему возвращению на поле, мы ждем хороших новостей о них в ближайшее время", — сказал испанский специалист.

Напомним, что последний раз Зинченко выходил на поле в матче за "Арсенал" еще в августе, в поединке против "Брайтона" (1:1).

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Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
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Источник:
Сайт Арсенала
Опубликовал: Андрей Журба
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