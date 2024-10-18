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Григорчук - об отставке из Нефтчи: Место в турнирной таблице могло быть другим. Мы не были настолько плохи

Наши за границей

Явно не фартило

Григорчук - об отставке из Нефтчи: Место в турнирной таблице могло быть другим. Мы не были настолько плохи

фото из свободных источников

Новина українською

Украинский тренер Роман Григорчук оценил свой период работы в азербайджанском "Нефтчи".

"Не выигрывать в течение двух месяцев - ужасный результат. Я невероятно расстроен. Но нельзя сказать, что мы были настолько плохи и не имели шансов.

Думаю, что только в 2-3 матчах мы не могли рассчитывать на положительный результат. Еще 2-3 игры были ничейными. Считаю, что при удачном стечении обстоятельств три-четыре игры из девяти были выигрышными. И место в турнирной таблице могло быть другим.

К тому же, мы еще были далеки от того стиля и уровня футбола, к которому стремились...", - рассказал специалист в интервью ТаТоТаке.

Напомним, Григорчук возглавил "Нефтчи" в июне этого года. Под его руководством азербайджанский клуб потерпел 4-х поражений и 5 раз сыграл вничью в 9 матчах.

В Украине Григорчук работал с "Черноморцем" и запорожским "Металлургом".

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Роман Григорчук Нефтчи (Баку) тренер
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
18.10.2024 в 17:12
иди в ЧО --2 тренером --Бабич слабак
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
18.10.2024 в 17:12
иди в ЧО --2 тренером --Бабич слабак
Ответить
0
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