Григорчук - об отставке из Нефтчи: Место в турнирной таблице могло быть другим. Мы не были настолько плохи

Украинский тренер Роман Григорчук оценил свой период работы в азербайджанском "Нефтчи".

"Не выигрывать в течение двух месяцев - ужасный результат. Я невероятно расстроен. Но нельзя сказать, что мы были настолько плохи и не имели шансов.

Думаю, что только в 2-3 матчах мы не могли рассчитывать на положительный результат. Еще 2-3 игры были ничейными. Считаю, что при удачном стечении обстоятельств три-четыре игры из девяти были выигрышными. И место в турнирной таблице могло быть другим.

К тому же, мы еще были далеки от того стиля и уровня футбола, к которому стремились...", - рассказал специалист в интервью ТаТоТаке.