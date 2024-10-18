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Куртуа готов сыграть в ближайшем матче Реала, - СМИ

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Судя по всему, Андрей Лунин снова присядет на банку

Куртуа готов сыграть в ближайшем матче Реала, - СМИ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бельгийский голкипер "Реала" Тибо Куртуа готов сыграть в ближайшем матче команды с "Сельтой" (19 октября, 22:00).

Тибо только восстановился после травмы и его участие в грядущей игре вызывали вопросы.

Тем не менее, как сообщает Defensa Central, сегодня, 18 октября, врачи клуба заявили главному тренеру Карло Анчелотти, что Куртуа готов выйти в стартовом составе.

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Таким образом, издание предполагает, что именно Куртуа будет играть с "Сельтой", а украинец Андрей Лунин останется в запасе.

Напомним, что Лунин из-за травмы Куртуа успел провести два первых матча в сезоне – пропустил один гол от "Лилля" (0:1) и помог "Реалу" победить "Вильярреал" (2:0) в Ла Лиге.

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Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Defensa Central
Опубликовал: Михаил Черныш
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