Довбик готов сыграть с Интером, - СМИ

Украинский форвард " Ромы " Артем Довбик сегодня, 18 сентября, тренировался в общей группе команды без ограничений, сообщает RomaPress со ссылкой на Il Tempo.

Напомним, что ранее была информация, что украинец находится не в лучших кондициях, сыграв с воспаленным коленом в матче Лиги наций с Чехией (1:1), в котором он забил гол с пенальти.

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Впрочем, сейчас состояние украинца стабильное и он готов сыграть в матче против "Интера", который пройдет в воскресенье, 20 октября.