Довбик готов сыграть с Интером, - СМИ
Украинец - в порядке
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский форвард "
Напомним, что ранее была информация, что украинец находится не в лучших кондициях, сыграв с воспаленным коленом в матче Лиги наций с Чехией (1:1), в котором он забил гол с пенальти.
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Впрочем, сейчас состояние украинца стабильное и он готов сыграть в матче против "Интера", который пройдет в воскресенье, 20 октября.
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Источник:RomaPress
Опубликовал: Михаил Черныш
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