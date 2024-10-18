  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Довбик готов сыграть с Интером, - СМИ
В тренде

Довбик готов сыграть с Интером, - СМИ

Наши за границей
Обновлено

Украинец - в порядке

Довбик готов сыграть с Интером, - СМИ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский форвард "Ромы" Артем Довбик сегодня, 18 сентября, тренировался в общей группе команды без ограничений, сообщает RomaPress со ссылкой на Il Tempo.

Напомним, что ранее была информация, что украинец находится не в лучших кондициях, сыграв с воспаленным коленом в матче Лиги наций с Чехией (1:1), в котором он забил гол с пенальти.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Впрочем, сейчас состояние украинца стабильное и он готов сыграть в матче против "Интера", который пройдет в воскресенье, 20 октября.

По теме
yellow-arrow
Борнмут – Арсенал. Анонс и прогноз матча 8-го тура АПЛ на 19.10.2024
yellow-arrow
Куртуа готов сыграть в ближайшем матче Реала, - СМИ
yellow-arrow
Григорчук - об отставке из Нефтчи: Место в турнирной таблице могло быть другим. Мы не были настолько плохи
Интер (Милан) Артем Довбик Рома
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
RomaPress
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости