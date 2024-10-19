Мичел: Я волнуюсь за Цыганкова. Ему придется страдать, играя каждые три дня

Главный тренер "Жироны" Мичел прокомментировал состояние игроков после паузы на игры национальных команд. Наставник отметил возобновление украинского вингера Виктора Цыганкова.

“Я всегда говорил, что беспокоюсь о таких игроках, как Давид Лопес, Солис, Янхель Эррера или Цыганков, потому что их карьера заставила нас понять, что им придется страдать, играя каждые три дня. У нас есть другие надежные игроки, такие как Блинд и Порту, но у нас были травмы, которых мы не ожидали”.