Мичел: Я волнуюсь за Цыганкова. Ему придется страдать, играя каждые три дня
Наставник каталонцев – о плотном графике футболистов, также играющих на уровне сборных
Фото: facebook.com/gironafc
Главный тренер "Жироны" Мичел прокомментировал состояние игроков после паузы на игры национальных команд. Наставник отметил возобновление украинского вингера Виктора Цыганкова.
“Я всегда говорил, что беспокоюсь о таких игроках, как Давид Лопес, Солис, Янхель Эррера или Цыганков, потому что их карьера заставила нас понять, что им придется страдать, играя каждые три дня. У нас есть другие надежные игроки, такие как Блинд и Порту, но у нас были травмы, которых мы не ожидали”.
“Тот факт, что ты играешь три турнира, влияет. Работаем, чтобы этого не произошло, смотрим минуты, делаем ротации. На данный момент с Давидом все хорошо, с Янхелем тоже… Я волнуюсь за Цыганкова, который был в отличной форме”, – сообщил тренер.
Цыганков получил травму в начале октября в матче Лиги чемпионов против "Фейенорда" (2:3). Сообщалось, что украинец пропустит около пяти недель.
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