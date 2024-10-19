Журналист Marca: Самая большая борьба Артема Довбика – против самого себя
Назвал причины неудач украинского форварда
asroma.com
Журналист Marca Родриго Васкес объяснил причину трудностей украинца Артема Довбика в итальянской "Роме".
"Самая большая борьба Артема Довбика – против самого себя, и он начинает оставлять позади ту сдержанную версию себя, которая наблюдалась в первых матчах в августе и сентябре.
Хотя он и восстанавливает чувство гола, его статистика все еще несколько слаба. Это была одна из главных претензий римских болельщиков, требовавших от своего нового нападающего большего количества голов".
"Украинец пережил месяцы без голов, и его ненасытность снова проявляется. Видя его потенциал для усовершенствования, защитники итальянских клубов не могут быть спокойны", – написал Васкес в своей статье.
Напомним, Артем Довбик в шести последних матчах за "Рому" забил 4 гола.
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