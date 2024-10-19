Журналист Marca: Самая большая борьба Артема Довбика – против самого себя

Журналист Marca Родриго Васкес объяснил причину трудностей украинца Артема Довбика в итальянской "Роме".

"Самая большая борьба Артема Довбика – против самого себя, и он начинает оставлять позади ту сдержанную версию себя, которая наблюдалась в первых матчах в августе и сентябре.

Хотя он и восстанавливает чувство гола, его статистика все еще несколько слаба. Это была одна из главных претензий римских болельщиков, требовавших от своего нового нападающего большего количества голов".