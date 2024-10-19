Долго была травма: выйдет ли Миколенко в старте Эвертона на матч против Ипсвича?

В рамках восьмого тура АПЛ "Ипсвич" встретится с "Эвертоном". Виталий Миколенко попал в основной состав "ирисок".

В последний раз он играл еще 28 сентября. Следующий матч "Эвертона", а также два поединка сборной Украины Лиги наций в октябре Миколенко пропустил из-за травмы.

Перед этой встречей “Эвертон” идет на 16 месте АПЛ, “Ипсвич” находится на 17 позиции. У команд пять и четыре очка соответственно.

Матч стартует в 17.00.