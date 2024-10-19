  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Долго была травма: выйдет ли Миколенко в старте Эвертона на матч против Ипсвича?
В тренде

Долго была травма: выйдет ли Миколенко в старте Эвертона на матч против Ипсвича?

Наши за границей
Обновлено

Сыграет впервые за три недели

Долго была травма: выйдет ли Миколенко в старте Эвертона на матч против Ипсвича?

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В рамках восьмого тура АПЛ "Ипсвич" встретится с "Эвертоном". Виталий Миколенко попал в основной состав "ирисок".

В последний раз он играл еще 28 сентября. Следующий матч "Эвертона", а также два поединка сборной Украины Лиги наций в октябре Миколенко пропустил из-за травмы.

Перед этой встречей “Эвертон” идет на 16 месте АПЛ, “Ипсвич” находится на 17 позиции. У команд пять и четыре очка соответственно.

Матч стартует в 17.00.

По теме
yellow-arrow
Возвращение Миколенко. Ипсвич - Эвертон. Текстовая трансляция матча АПЛ
yellow-arrow
Ярмолюк на Олд Траффорд. Манчестер Юнайтед - Брентфорд. Текстовая трансляция матча АПЛ
yellow-arrow
"Мы продолжим наблюдать за их состоянием": тренер Ромы - о готовности Довбика и Дибалы к матчу с Интером
Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости