Долго была травма: выйдет ли Миколенко в старте Эвертона на матч против Ипсвича?
Сыграет впервые за три недели
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках восьмого тура АПЛ "Ипсвич" встретится с "Эвертоном". Виталий Миколенко попал в основной состав "ирисок".
Your Everton XI to take on @IpswichTown! ???? #IPSEVE pic.twitter.com/lNZpuZK2p1— Everton (@Everton) October 19, 2024
В последний раз он играл еще 28 сентября. Следующий матч "Эвертона", а также два поединка сборной Украины Лиги наций в октябре Миколенко пропустил из-за травмы.
Перед этой встречей “Эвертон” идет на 16 месте АПЛ, “Ипсвич” находится на 17 позиции. У команд пять и четыре очка соответственно.
Матч стартует в 17.00.
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