Команда Ярмолюка против Манчестер Юнайтед. Известо, сыграет ли украинец со старта

Украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк не попал в стартовый состав команду на матч 8-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед".

Игра начнется в 17:00 по киевскому времени.

В текущем сезоне Ярмолюк отыграл 6 поединков за "Брентфорд", преимущественно выходя на замены.