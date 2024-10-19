Команда Ярмолюка против Манчестер Юнайтед. Известо, сыграет ли украинец со старта
Надеемся, что выйдет во втором тайме
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк не попал в стартовый состав команду на матч 8-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед".
Игра начнется в 17:00 по киевскому времени.
Your Bees to face United ????#MUNBRE pic.twitter.com/Narjbl80hf— Brentford FC (@BrentfordFC) October 19, 2024
В текущем сезоне Ярмолюк отыграл 6 поединков за "Брентфорд", преимущественно выходя на замены.
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Источник:Брентфорд
Опубликовал: Виктор Иванчук
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Mishgan2507 (Odesa)
19.10.2024 в 16:56
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