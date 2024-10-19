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Команда Ярмолюка против Манчестер Юнайтед. Известо, сыграет ли украинец со старта

Наши за границей
Обновлено

Надеемся, что выйдет во втором тайме

Команда Ярмолюка против Манчестер Юнайтед. Известо, сыграет ли украинец со старта

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк не попал в стартовый состав команду на матч 8-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед".

Игра начнется в 17:00 по киевскому времени.

В текущем сезоне Ярмолюк отыграл 6 поединков за "Брентфорд", преимущественно выходя на замены.

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Брентфорд (Лондон) Егор Ярмолюк
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Источник:
Брентфорд
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Mishgan2507 (Odesa)
19.10.2024 в 16:56
Навіщо використовувати заголовки для тупих, як спорт.юа?
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Комментарии 1
Mishgan2507 (Odesa)
19.10.2024 в 16:56
Навіщо використовувати заголовки для тупих, як спорт.юа?
Ответить
0
0

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