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"Мы продолжим наблюдать за их состоянием": тренер Ромы - о готовности Довбика и Дибалы к матчу с Интером

Наши за границей

Восстановление идет хорошо

"Мы продолжим наблюдать за их состоянием": тренер Ромы - о готовности Довбика и Дибалы к матчу с Интером

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Глава "Ромы" Иван Юрич рассказал о физическом состоянии лидеров команды Артема Довбика и Пауло Дибалы. Напомним, оба имели повреждения.

"Довбик вернулся из сборной с небольшим дискомфортом, но очень хорошо восстанавливается. У него все в порядке. Аналогичная ситуация с Дибалой, Пауло восстановился и работает.

Мы продолжим наблюдать за их состоянием, но они готовы на 100%", - сказал Юрич.

Довбик сыграл за "Рому" 9 матчей, в которых забил 4 гола. Команда занимает 9-е место в турнирной таблице Серии А.

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Артем Довбик Пауло Дибала Иван Юрич Рома
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Источник:
www.corrieredellosport.it
Опубликовал: Виктор Иванчук
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