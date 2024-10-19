"Мы продолжим наблюдать за их состоянием": тренер Ромы - о готовности Довбика и Дибалы к матчу с Интером
Восстановление идет хорошо
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Глава "Ромы" Иван Юрич рассказал о физическом состоянии лидеров команды Артема Довбика и Пауло Дибалы. Напомним, оба имели повреждения.
"Довбик вернулся из сборной с небольшим дискомфортом, но очень хорошо восстанавливается. У него все в порядке. Аналогичная ситуация с Дибалой, Пауло восстановился и работает.
Мы продолжим наблюдать за их состоянием, но они готовы на 100%", - сказал Юрич.
Довбик сыграл за "Рому" 9 матчей, в которых забил 4 гола. Команда занимает 9-е место в турнирной таблице Серии А.
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Источник:www.corrieredellosport.it
Опубликовал: Виктор Иванчук
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