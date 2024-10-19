"Мы продолжим наблюдать за их состоянием": тренер Ромы - о готовности Довбика и Дибалы к матчу с Интером

Глава "Ромы" Иван Юрич рассказал о физическом состоянии лидеров команды Артема Довбика и Пауло Дибалы. Напомним, оба имели повреждения.

"Довбик вернулся из сборной с небольшим дискомфортом, но очень хорошо восстанавливается. У него все в порядке. Аналогичная ситуация с Дибалой, Пауло восстановился и работает.

Мы продолжим наблюдать за их состоянием, но они готовы на 100%", - сказал Юрич.