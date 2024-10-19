Борнмут - Арсенал. Известно, будут ли играть Забарный и Зинченко
Оба есть в заявке
Getty Images / Global Images Ukraine
В 8-м туре АПЛ "Борнмут" принимает "Арсенал". В стартовом составе хозяев сыграет украинский защитник Илья Забарный.
Three changes from last time out.— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) October 19, 2024
Up the Cherriessss ???? pic.twitter.com/RA0JaQZ1vL
Украинский представитель лондонцев Александр Зинченко, в свою очередь, начнет матч на скамейке запасных. Напомним, последние 7 матчей "Арсенала" Александр пропускал из-за травмы.
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???? ???????????????????????????????? ????— Arsenal (@Arsenal) October 19, 2024
???? White returns from injury
???? Merino makes full debut
⚡️ Sterling on the wing
Let's keep up this momentum, Gunners ✊
Поединок "Борнмут" - "Арсенал" начнется в 19:30 по киевскому времени.
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