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Борнмут - Арсенал. Известно, будут ли играть Забарный и Зинченко

Наши за границей
Обновлено

Оба есть в заявке

Борнмут - Арсенал. Известно, будут ли играть Забарный и Зинченко

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В 8-м туре АПЛ "Борнмут" принимает "Арсенал". В стартовом составе хозяев сыграет украинский защитник Илья Забарный.

Украинский представитель лондонцев Александр Зинченко, в свою очередь, начнет матч на скамейке запасных. Напомним, последние 7 матчей "Арсенала" Александр пропускал из-за травмы.

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Поединок "Борнмут" - "Арсенал" начнется в 19:30 по киевскому времени.

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Арсенал (Лондон) Александр Зинченко Борнмут Илья Забарный
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Источник:
Борнмут
Опубликовал: Виктор Иванчук
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