Сидорчук провел 5-й матч Вестерло подряд на скамейке запасных
В этом сезоне у Сергея позитива мало
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский полузащитник Сергей Сидорчук не имел игрового времени в 5-м матче "Вестерло" подряд. Все эти поединки он провел на скамейке запасных.
Сегодняшнюю игру 11-го тура Лиги Жупиле "Вестерло" - "Брюгге" (1:2) Сергей также просидел на замене.
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Напомним, из-за отсутствия игрового времени Сидорчук не был вызван на октябрьские матчи сборной Украины в Лиге наций.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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