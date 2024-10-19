Сидорчук провел 5-й матч Вестерло подряд на скамейке запасных

Украинский полузащитник Сергей Сидорчук не имел игрового времени в 5-м матче "Вестерло" подряд. Все эти поединки он провел на скамейке запасных.

Сегодняшнюю игру 11-го тура Лиги Жупиле "Вестерло" - "Брюгге" (1:2) Сергей также просидел на замене.

Напомним, из-за отсутствия игрового времени Сидорчук не был вызван на октябрьские матчи сборной Украины в Лиге наций.