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Сидорчук провел 5-й матч Вестерло подряд на скамейке запасных

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В этом сезоне у Сергея позитива мало

Сидорчук провел 5-й матч Вестерло подряд на скамейке запасных

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский полузащитник Сергей Сидорчук не имел игрового времени в 5-м матче "Вестерло" подряд. Все эти поединки он провел на скамейке запасных.

Сегодняшнюю игру 11-го тура Лиги Жупиле "Вестерло" - "Брюгге" (1:2) Сергей также просидел на замене.

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Напомним, из-за отсутствия игрового времени Сидорчук не был вызван на октябрьские матчи сборной Украины в Лиге наций.

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Сергей Сидорчук Вестерло (Вестерло)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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