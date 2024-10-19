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Ярмолюк сыграл против Манчестер Юнайтед, Миколенко - против Ипсвича. Известны оценки украинцев

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Один из парней имеет победу

Ярмолюк сыграл против Манчестер Юнайтед, Миколенко - против Ипсвича. Известны оценки украинцев

Getty Images / Global Images Ukraine

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Украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк принял участие в матче 8-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед" (1:2). Футболист вышел на замену на 75-й минуте игры.

Ярмолюк отдал 80% точных пасов, выиграл 1 единоборство из 4-х и дважды отобрал мяч. Статистические порталы поставили игроку такие оценки: 6,2 (WhoScored) и 6,5 (Sofascore).

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Другой украинец Виталий Миколенко отыграл полный матч за "Эвертон" против "Ипсвича" (2:0). Футболист отдал 88% точных пасов, заблокировал удар, выиграл 4 единоборства из 5-ти, совершил 4 отбора, трижды вынес мяч, выполнил 3 удачных лонгбола и одну подачу.

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Статистические порталы назвали Миколенко одним из лучших игроков в матче. Его оценки - 7,4 (WhoScored) и 7,6 (Sofascore).

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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