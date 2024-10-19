Помог сохранить ворота сухими. Оценки Забарного в матче против Арсенала

В рамках 8 тура АПЛ "Борнмут" на своем поле обыграл "Арсенал" со счетом 2:0. На 30-й минуте подопечные Артеты остались в меньшинстве, и этот эпизод стал ключевым.

Илья Забарный получил от статистических порталов WhoScored и SofaScore 6,3 и 6,7 баллов. Защитник сборной Украины сделал один вынос мяча, совершил один перехват, выиграл одну воздушную дуэль, отдал 78% точных передач, осуществил 58 касаний.

Также экс-футболист "Динамо" 12 раз терял мяч и не сделал ни одной длинной точной передачи, хотя было 7 попыток.