Помог сохранить ворота сухими. Оценки Забарного в матче против Арсенала
Вишни неожиданно победили канониров
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 8 тура АПЛ "Борнмут" на своем поле обыграл "Арсенал" со счетом 2:0. На 30-й минуте подопечные Артеты остались в меньшинстве, и этот эпизод стал ключевым.
Читайте такжеЗабарный попал в штангу, Ярмолюк принял участие в голевом шоу. Оценки украинцев за матчи АПЛ
Илья Забарный получил от статистических порталов WhoScored и SofaScore 6,3 и 6,7 баллов. Защитник сборной Украины сделал один вынос мяча, совершил один перехват, выиграл одну воздушную дуэль, отдал 78% точных передач, осуществил 58 касаний.
Также экс-футболист "Динамо" 12 раз терял мяч и не сделал ни одной длинной точной передачи, хотя было 7 попыток.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
19.10.2024 в 21:34
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Динамо лидирует, Полесье теряет позиции. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Клуб Первой лиги остался без тренера. На вакантную должность претендует бывший наставник Оболони, Черноморца и Ингульца
- Александрия - Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- "Почему бы и нет?", - легенда Металлиста может принять сборную Азербайджана?
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue
- Красавица дня. Жена Арнаутовича, который отвалил дубль в ворота норвежцев
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн
Комментарии 1