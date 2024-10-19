Бенфика в Кубке Португалии. Известно, применил ли тренерский штаб ротацию состава на матч 1/32 финала
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Benfica
Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин впервые в сезоне не попал в заявку команды на матч. Сегодня лиссабонцы будут играть поединок 1/32 финала Кубка Португалии против "Певидема".
Игра должна начаться в 22:15 по киевскому времени.
???? ???????????????????????????????? ???????? ????#PEVSLB • #PortugueseCup pic.twitter.com/F63ZbKszDQ— SL Benfica (@slbenfica_en) October 19, 2024
Впервые в этом сезоне место в воротах "Бенфики" займет Самуэл Соареш.
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Источник:Бенфіка
Опубликовал: Виктор Иванчук
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