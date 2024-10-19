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Бенфика в Кубке Португалии. Известно, применил ли тренерский штаб ротацию состава на матч 1/32 финала

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Бенфика в Кубке Португалии. Известно, применил ли тренерский штаб ротацию состава на матч 1/32 финала

Benfica

Новина українською

Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин впервые в сезоне не попал в заявку команды на матч. Сегодня лиссабонцы будут играть поединок 1/32 финала Кубка Португалии против "Певидема".

Игра должна начаться в 22:15 по киевскому времени.

Впервые в этом сезоне место в воротах "Бенфики" займет Самуэл Соареш.

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Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
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Источник:
Бенфіка
Опубликовал: Виктор Иванчук
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